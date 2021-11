Hockey sur glace - Ligue Magnus (J21) : Angers recolle un peu à Grenoble

En attendant un mercredi qui pourrait être une journée historique pour le hockey sur glace français avec la possible qualification de Rouen pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, quatre matchs de la 21eme journée de la Ligue Magnus se déroulaient ce mardi, et ils ont été le théâtre de 28 buts. Le leader Grenoble ne jouera son match de la 21eme journée que le 17 février, et son dauphin Angers en a profité pour recoller à cinq points, grâce à son succès spectaculaire sur le score de 6-3 à Cergy, qui le suit au classement. Les Ducs ont réussi un premier tiers-temps parfait, et menaient même 5-0 après 32 minutes grâce à Robin Gaborit (5eme, 11eme), Marius Serer (12eme), Maurin Bouvet (16eme) et Philippe Halley (32eme). Mais les Jokers n'ont rien lâché et sont revenus à 3-5 en huit minutes grâce à Aku Kestila (37eme) et Denny Kearney (doublé à la 45eme). Cependant, Angers n'a pas tremblé et Bouvet a scellé la victoire de son équipe à quatre minutes de la fin.

Le derby du 05 pour Gap

Gap de son côté, grimpe à la quatrième place grâce à sa victoire 4-3 chez la lanterne rouge, Briançon, dans le derby des Hautes-Alpes. Les Rapaces ont souffert, mais ont fini par l'emporter grâce à un but de Benjamin Lagarde à trois minutes de la fin. Bostjan Golicic (13eme, 35eme) et Arturs Mickevics (41eme) avaient marqué les buts gapençais et Quentin Fauchon (3eme), Rudolf Huna (44eme) et Robin Colomban (57eme) les buts de Briançon. De son côté, Bordeaux occupe la sixième place, après s'être imposé 4-3 après prolongation à Anglet (10eme). Le score était de 3-3 après deux tiers-temps, après des buts de Juho Makela (4eme), Elias Karvonen (29eme) et Thomas Decock (30eme) pour les Basques, et de Kevin Spinozzi (21eme), Enzo Carry (25eme) et Marc-André Levesque (36eme) pour les Girondins. Et c'est finalement Spinozzi qui a enflé le costume du héros pour les Boxers en marquant après 51 secondes de prolongation. Enfin, Nice (8eme) a fait respecter la logique en disposant de Chamonix (9eme) sur le score de 4-1, grâce à des buts d'Ondrej Kopta (8eme), Loïc Chabert (15eme), Jakub Matai (29eme) et Romain Carpentier (60eme), alors que Loïc Coulaud avait ouvert le score dès la 6eme minute. La prochaine journée de jouera dès vendredi.



LIGUE MAGNUS / 21EME JOURNEE

Mardi 23 novembre 2021

Briançon - Gap : 3-4

Nice - Chamonix : 4-1

Anglet - Bordeaux : 3-4 ap

Cergy-Pontoise - Angers : 3-6



Jeudi 17 février 2022

20h15 : Grenoble - Mulhouse



Date à définir : Amiens - Rouen