Hockey sur glace - Ligue Magnus (J12 et J19) : Bordeaux et Nice vainqueurs

Briançon a craqué

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Samedi 27 mars 2021

Anglet finit sa saison par une défaite ! Les Basques (10emes) disputaient leur dernier match de l'exercice 2020-21 ce samedi à l'occasion d'une rencontre en retard de la 12eme journée, et ils se sont inclinés 4-2 à Nice (7eme). Les Aigles ont mené 2-0 dans le premier tiers grâce à un doublé de Tomas Knotek (6eme et 19eme), mais Pierre-Maxime Poudrier a redonné espoir à Anglet à la 32eme. Cependant, Nice a repris une belle avance grâce à Peter Hrehorcak (34eme) et Ondrej Kopta (39eme) etA noter que le gardien d'Anglet Antoine Bonvalot a dû être évacué après avoir reçu un palet alors qu'il était sur le banc. Les Aigles concluront leur saison vendredi prochain contre Amiens.Bordeaux (6eme), de son coté, a fait respecter la logique en infligeant une 18eme défaite en 22 matchs à Briançon, la lanterne rouge, et dans les grandes largeurs ! Les Boxers se sont en effet imposés 8-3, en déroulant sur la fin. A la fin du premier quart, le score était de 1-1, avec un but de Jussi Nattinen à la 6eme pour les Diables Rouges, auquel a répondu Julien Guillaume à la 17eme. Louis Belisle (25eme) et Jaka Ankerst (28eme) ont porté le score à 2-2, puis Julien Guillaume (33eme) et Urban Sodja (33eme) à 3-3.par Gabriel Desjardins (37eme), Mark Hurtebise (45eme, 55eme), Mathias Arnaud (46eme) et Olivier Labelle (60eme).- Anglet : 4-2Briançon -: 3-8