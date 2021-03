Hockey sur glace - Ligue Magnus (J11) : Angers peut toujours croire à la première place

Septième victoire de suite pour Angers, qui peut toujours rêver de la première place de la saison régulière en Ligue Magnus ! Les Ducs sont allés s'imposer sur le score de 4-1 à Mulhouse dans un match en retard de la 11eme journée. Ce sont pourtant les Scorpions qui ont ouvert le score après six minutes de jeu par Jonathan Lessard (son 5eme but de la saison), mais les Alsaciens n'ont ensuite plus marqué le moindre but. En fin de premier tiers, Sébastien Sylvestre (19eme) et Philippe Halley (20eme), le quatrième meilleur marqueur du championnat (10 buts, 10 passes) ont permis à Angers de prendre l'avantage, puis Sylvestre a signé son deuxième but de la soirée (le 8eme de sa saison) à la 40eme pour corser l'addition. Finalement, Tommy Giroux a scellé la victoire angevine à la 46eme en supériorité numérique.

Angers rejoue dès mardi

C'est donc une sixième victoire cette saison pour les Ducs, deuxièmes, qui reviennent à cinq points du leader Rouen. Mais Angers n'a plus que quatre matchs à jouer d'ici la fin de saison régulière, et Rouen sept. Mulhouse, de son côté, enchaîne une troisième défaite de suite et reste septième. Angers rejouera dès ce mardi à Briançon, la lanterne rouge, alors que Mulhouse ne rejouera pas avant le 26 mars, contre Amiens. Le dernier match de cette 11eme journée aura lieu samedi entre Gap et Rouen.



⏱️ | Fin du match



Les @DucsdAngers entament parfaitement leur semaine de voyage en gagnant à l’Illberg! Dans un match accroché, nous avons été plus tueurs devant la cage.



Mulhouse 1️⃣ - 4️⃣ Angers#GoDucsGo | #SLMHockey | #SportAngers | #LaDalleAngevine | #EnsembleVersLesSommets pic.twitter.com/cWfWA7kq3L

— Les Ducs d'Angers (@DucsdAngers) March 8, 2021

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 11EME JOURNEE

Dimanche 25 octobre 2020

Vendredi 8 janvier 2021

Vendredi 26 février 2021

Lundi 8 mars 2021

Samedi 13 mars 2021

- Briançon : 7-0Chamonix -: 4-6Anglet -: 4-8Bordeaux -: 2-6Mulhouse -: 1-4Gap - Rouen