Hockey sur glace - Ligue Magnus (J10 et J12) : Bordeaux et Mulhouse finissent bien

Bordeaux termine bien



LIGUE MAGNUS

Dimanche 28 mars 2021

Mulhouse a conclu sa saison 2020-21 de Ligue Magnus par un festival offensif ! Les Scorpions, septièmes du classement, sont allés s'imposer sur le score de 7-5 à Briançon, la lanterne rouge, dans un match en retard de la 10eme journée. Ce sont pourtant les Diables Rouges qui ont mené 2-0 grâce à Ignat Zemchenko (10eme) et Jussi Nattinen (16eme), mais Mulhouse a égalisé par Bryan Braak (25eme) et Samuel Rousseau (31eme). Thibaut Farina a redonné l'avantage à Briançon à la 35eme, avant que Vincent Melin (37eme) et Julien Msumbu (39eme) ne permettent à Mulhouse de mener 4-3.(Colim Campbell à la 43eme, Jordan Mugnier à la 54eme et Louick Marcotte à la 60eme pour Mulhouse, Sébastien Delemps à la 49eme et Jussi Nattinen à la 58eme pour Briançon), qui se sont donc imposés avec deux buts d'écart. Mulhouse finit la saison avec 29 points, 9 victoires et 13 défaites. Pour Briançon, le bilan est catastrophique, avec une dernière place finale, 12 points, 4 victoires et 19 défaites.De son côté, Bordeaux, sixième, a terminé sa saison par une victoire 2-1 sur la glace de Gap, quatrième, avec un but inscrit dans chaque tiers-temps. Les Rapaces ont ouvert le score à la 19eme minute par Dimitri Thillet, mais les Boxers ont égalisé à la 37eme par François Paquin, avant que Loïk Poudrier, le huitième meilleur marqueur du championnat (11 buts, 12 passes), ne leur donne la victoire à la 49eme.Gap jouera encore un match contre Amiens jeudi prochain pour finir.Briançon -: 5-7Gap -: 1-2