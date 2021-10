Hockey sur glace - Ligue Magnus : Angers et Gap s'imposent

Grenoble s'est amusé contre Nice

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mardi 5 octobre 2021

Et de quatre pour Angers. Ce mardi soir, lors de la Ligue Magnus de hockey sur glace, le club angevin a enregistré un quatrième succès en cinq rencontres déjà disputées, cette fois contre Cergy-Pontoise (5-1). A l'issue de la première période, le score entre les deux formations était encore nul et vierge (0-0). L'essentiel du score final a été construit dans la deuxième période.Mais ces derniers n'ont donc ensuite plus jamais trouvé la faille. Le Français Robin Gaborit, par deux fois, le Canadien Riley Guenther ainsi que, dans la troisième et dernière période, le Canadien Danick Bouchard, ont alors envoyé les leurs vers la victoire finale. Si Cergy-Pontoise est neuvième du classement, Angers est leader.Son dauphin, Gap, a également gagné et présente le même bilan qu'Angers, soit quatre victoires et une défaite. Récemment défait par Amiens, au bout de la prolongation, Gap s'est donc parfaitement remis dans le bon sens de la marche, en s'imposant contre la lanterne rouge Mulhouse (5-2). Dès la première période, la différence était déjà faite, grâce à Lucas Villain, Paul Joubert ainsi que Maxence Bortino. En deuxième période, Romain Guttierrez, puis en troisième, Arturs Mickevics ont alors aggravé la marque.Mais ce fut bien compliqué. En effet, à l'issue de la première période, les Bordelais étaient alors menés (1-2). En deuxième période, Kevin Spinozzi puis Alex Wideman ont ensuite remis les pendules à l'heure. Quatrième de ce même classement, Grenoble s'est amusé contre Nice (7-1), avec notamment un doublé, en toute fin de troisième et dernière période, de Damien Fleury. Enfin, dans l'ultime rencontre de cette soirée, Chamonix s'est incliné contre Briançon (4-5), à l'issue de la prolongation.Chamonix -: 4-5 ap- Anglet : 3-2- Nice : 7-1- Cergy-Pontoise : 5-1- Mulhouse : 5-2