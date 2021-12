Hockey sur glace - Ligue des Champions : Rouen peut croire au dernier carré !

⚡️FIN DU MATCH⚡️

Le hockey sur glace français a vécu un match historique ce mardi, avec le tout premier match d'un club tricolore en quarts de finale de la Ligue des Champions ! Les Dragons de Rouen sont opposés aux Finlandais de Tampere en match aller-retour et ils ont bien maîtrisé le premier round, en allant faire 3-3 en Scandinavie, le match retour se déroulant en Normandie mardi prochain. Les quatrièmes de Ligue Magnus (avec trois matchs de retard sur le leader) étaient pourtant bien mal partis face aux huitièmes du championnat de Finlande, puisqu'ils étaient menés 2-0 après 28 minutes de jeu, après des buts du Canadien Kyle Platzer à la 7eme en supériorité numérique et du Finlandais Waltteri Merela à la 18eme.

Rouen résiste jusqu'au bout



🚨! LEVEL GAME!@DragonsdeRouen are back on level terms against @Tapparaofficial - what a goal from Andrew Johnston! 🏒#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/dE0TvXWqow

Mais à la 29eme minute, Rouen est parvenu à inscrire son premier but de la rencontre, par Loïc Lamperier en supériorité numérique, et même à égaliser trois minutes plus tard par le Letton Rolands Vigners, en situation de power-play également. Dans ce match marqué par six cartons jaunes (deux côté finlandais, quatre côté français), Tampere a repris l'avantage à la 35eme par le Finlandais Kristian Tanus en supériorité numérique. Mais Rouen, héroïque jusqu'au bout, a arraché le nul à moins de six minutes de la fin, par le Canadien Andrew Johnston. Malgré une dernière infériorité numérique à la 56eme, les Dragons ont tenu et ce sont donc eux qui partiront avec un léger avantage au match retour, devant un public qui devrait être plus bouillant que jamais !