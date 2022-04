Hockey sur glace : La Slovénie prend le meilleur sur les Bleus

La dernière ligne droite de la préparation commence mal pour les Bleus. A deux semaines de leur entrée en lice dans le Mondial 2022, pour lequel ils ont été repêchés après l’exclusion de la Russie, les joueurs de Philippe Bozon ont concédé une cinquième défaite en six matchs amicaux. Après l’Italie ce vendredi à Pontebba, c’est la Slovénie qui a pris le meilleur sur l’équipe de France à l’occasion d’une rencontre disputée sur la glace de Bled. Titularisé dans le but tricolore, Henry-Corentin Buysse a dû aller chercher le palet au fond de ses filets après seulement un peu plus de huit minutes de jeu. Lancé par Nik Simsic, Blaz Gregoric n’a pas laissé la moindre chance au gardien des Gothiques d’Amiens. Le break est intervenu à peine cinq minutes plus tard. En solitaire, Tadej Cimzar a passé en revue la défense tricolore pour corser l’addition.

Les Bleus inefficaces en attaque

A partir de là, les joueurs de l’équipe de France se sont lancés à l’attaque du but de Gasper Kroselj. Le gardien du Mlada Boleslav a subi pas moins de 41 tirs cadrés mais aucun attaquant des Bleus n’est parvenu à tromper sa vigilance dans cette rencontre frustrante pour les joueurs de Philippe Bozon. Henry-Corentin Buysse, de son côté, a stoppé 32 tentatives slovènes et n’a pas encaissé de buts dans les 46 dernières minutes de la rencontre. Un scenario défavorable qui voit les Bleus s’incliner (2-0) et ne pas construire la confiance nécessaire pour aborder le Mondial. La sélection tricolore va maintenant se rendre en Slovaquie pour conclure la préparation avec une rencontre face à la Norvège le 6 mai puis une dernière à la Slovaquie le 7 mais. Il sera ensuite temps de rejoindre Helsinki pour lancer le Mondial le 13 mai face à cette même sélection slovaque.