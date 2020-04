Hockey sur glace : La Ligue Magnus repasse à douze

La saison 2019-2020 de Ligue Magnus s’est jouée à onze clubs puisque Lyon a été rétrogradé et qu’aucune équipe n’a été repêchée. Aucun club ne devait être relégué à l’issue de cette saison et l’arrêt définitif de tous les championnats français de hockey sur glace pour cause de pandémie de coronavirus n’a donc pas eu d’effet sur les relégations. En revanche, pour ce qui est des montées, la Fédération française a décidé ce vendredi qu’il y en aurait une par division : de D1 en Ligue Magnus, de D2 en D1 et de D3 en D2. « Les quatre équipes les mieux classées de D1, D2 et D3 à l’issue de la dernière phase de compétition complétée ont donc été sollicitées et ont jusqu’au 11 avril pour déposer leur dossier de candidature devant comporter des informations financières et structurelles mais aussi sur l’organisation de la formation au sein du club », fait savoir la Fédération.

Pour qui le billet pour l'élite ?

Au moment où la saison a été arrêtée, Cergy-Pontoise, Neuilly-sur-Marne, Brest et Caen avaient terminé aux quatre première places de la saison régulière de D1, et Caen, Saint-Gervais-Megève et Nantes avaient déjà décroché leur billet pour les demi-finales (Cergy-Pontoise était à égalité avec Dunkerque en quarts de finale, Neuilly-sur-Marne et Brest étaient éliminés). Qui sera l’heureux élu pour grimper dans l’élite ? Suspense… En D2, les demi-finales étaient déjà connues et devaient opposer Épinal (meilleure équipe de la saison régulière) à Villard-de-Lans et Annecy à Roanne. Enfin, en D3, les huitièmes de finale étaient en cours, et la réserve de Caen, Reims, Poitiers et Avignon avaient fini en tête des quatre poules.