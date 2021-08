Hockey sur glace : La France termine sa préparation au TQO avec une défaite

C'est terminé à la Rødovre Centrum Arena. Les Bleus s'inclinent face à leurs adversaires danois.



Il faudra apprendre de ce revers pour montrer un autre visage jeudi, lors du premier match du TQO face à la Hongrie 💪#ObjectifJO #MissionBleue pic.twitter.com/KhlaQCg8VE

C'est en restant sur une lourde défaite que l'équipe de France de hockey sur glace va se rendre en Lettonie pour participer au TQO. Ce samedi à la Rødovre Centrum Arena, les Bleus se sont lourdement inclinés face au Danemark (8-2). Après une victoire arrachée de justesse ce vendredi face à la Corée du Sud (4-2), les coéquipiers de Damien Fleury n'ont rien pu faire face aux Danois. Rapidement en infériorité numérique, ils ont concédé l'ouverture du score sur un tir de Nicklas Jensen à la neuvième minute de jeu. Il en fallait plus pour déstabiliser des Français qui avaient déjà été menés au score par les Coréens la veille. Quelques minutes après le premier but, Antoine Roussel a égalisé. Mais dans la foulée, Patrick Russel a redonné l'avantage aux locaux. Le premier tiers-temps, équilibré, s'est terminé sur ce score de 2-1.Encore dans le match, la France a lâché prise dans les 20 minutes qui ont suivi. Mikkel Bødker, Emil Kristensen et Alexander True ont notamment contribué à aggraver la marque. La réduction de l'écart de Sacha Treille n'a pas été suffisante. A l'entame du dernier tiers-temps, le Danemark menait de quatre buts. Et ce n'était pas encore terminé. Les Danois ont ajouté deux buts supplémentaires pour s'imposer 8-2. Pour la France, des enseignements devront être tirés de ce revers pour réussir à se qualifier aux Jeux Olympique de Pékin 2022. Pour y arriver, il faudra remporter un TQO auquel vont aussi participer l'Italie, la Hongrie et la Lettonie.