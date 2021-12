Hockey sur glace - Coupe de France : Gap, Angers et Bordeaux rejoignent Briançon dans le dernier carré

Il y aura bien quatre équipes de Ligue Magnus dans le dernier carré de la Coupe de France de hockey sur glace. Après Briançon, vainqueur à Chamonix mardi, Gap, Angers et Bordeaux se sont également qualifiés pour les demi-finales. Dernière équipe de D1 en lice, Nantes a été éliminé par Gap sur le score de 2-6. Les Rapaces, qui n'ont jamais inscrit leur nom au palmarès du prestigieux trophée, menaient déjà 4-0 à la fin du premier tiers, grâce à Romain Gutierrez (12eme, 15eme), Fabien Colotti (14eme) et Lucas Chautant (20eme). Pierre Robert a corsé l'addition à la 35eme, puis Dimitri Thillet a inscrit le sixième but gapençais à la 54eme, alors que Tanguy Auger et Quentin Jacquier ont réduit l'écart à respectivement dix et deux minutes de la fin.

Rouen est tombé !

La surprise de la soirée est venue de l'élimination du quart de finaliste de la Ligue des Champions (une première pour un club français), Rouen, qui s'était incliné mardi en Ligue Magnus à Anglet, et qui a été éliminé par Bordeaux. Les Boxers, qui n'ont jamais disputé la moindre finale de Coupe de France, l'ont emporté 4-3 après prolongation. Enzo Carry (2eme), Robin Lamboley (7eme) et Maxime Legault (9eme) ont marqué les trois premiers buts girondins dans les neuf premières minutes, alors que Rolands Vigners (6eme), David Gilbert (48eme) et Sacha Guimond ont marqué ceux de Rouen. Et c'est finalement Austin Fyten qui a enfilé le costume de héros pour Bordeaux en marquant après 4'04 de prolongation.

Angers au bout de la nuit

Enfin, le quatrième membre du dernier carré se nomme Angers, vainqueur de la Coupe de France en 2007 et 2014. Les Ducs sont allés l'emporter aux tirs au but à Nice, alors que le score était de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Julius Valtonen (25eme) et Jesse Pelamo (32eme) ont inscrit les buts niçois et Danick Bouchard (28eme) et Tommy Giroux (41eme) les buts angevins. Et après une séance de 16 tirs au buts (8 de chaque côté), Angers a fini par l'emporter 2-1.



COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Mardi 30 novembre 2021

Chamonix (Ligue Magnus) - Briançon (Ligue Magnus) : 2-3



Mercredi 1er décembre 2021

Nantes (D1) - Gap (Ligue Magnus) : 2-6

Nice (Ligue Magnus) - Angers (Ligue Magnus) : 2-3 tab

Bordeaux (Ligue Magnus) - Rouen (Ligue Magnus) : 4-3 ap