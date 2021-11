Hockey sur glace - Coupe de France : Briançon dans le dernier carré

Vainqueur de la Coupe de France en 2010 et en 2013, Briançon peut toujours rêver d'un troisième trophée ! Les Diables Rouges sont en effet les premiers à s'être qualifiés pour les demi-finales de l'édition 2021, après leur victoire à Chamonix ce mardi. Dans un match entre deux mal classés de Ligue Magnus (Chamonix 10eme, Briançon 12eme et dernier), les joueurs des Hautes-Alpes se sont donnés une petite bouffée d'air frais en allant l'emporter 3-2. Après un premier tiers-temps sans le moindre but, Briançon a ouvert le score à la 35eme minute par Robin Colomban, alors que les Diables Rouges étaient pourtant en infériorité numérique.

Sedlak héros de Briançon

Mais 52 secondes plus tard, Loïc Coulaud a égalisé pour Chamonix, qui évoluait alors en supériorité numérique. Briançon n'a pas lâché et a repris les commandes à 29 secondes de la fin du deuxième tiers, par Thomas Carminati. Mais une fois de plus, les Pionniers sont parvenus à égaliser, par Matthias Terrier à la 45eme minute. Finalement, les Diables Rouges ont décroché leur qualification grâce à Jakub Sedlak, auteur du but de la victoire à dix minutes de la fin. Les trois derniers quarts se dérouleront ce mercredi, pour déterminer les trois équipes qui rejoindront Briançon dans le dernier carré. Rappelons que les Gothiques d'Amiens, doubles tenants du titre (2019 et 2020, l'édition 2021 ayant été arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus) ont été éliminés.



COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Mardi 30 novembre 2021

Chamonix (Ligue Magnus) - Briançon (Ligue Magnus) : 2-3



Mercredi 1er décembre 2021

20h00 : Nantes (D1) - Gap (Ligue Magnus)

20h00 : Nice (Ligue Magnus) - Angers (Ligue Magnus)

20h30 : Bordeaux (Ligue Magnus) - Rouen (Ligue Magnus)