Hockey - Mondial D1A (F) : Les 26 joueuses retenues

Terminer premier ou rester à quai. La donne était connue depuis longtemps.L'occasion est rêvée pour les joueuses de Grégory Tarlé de se réinstaller parmi ce qui se fait de mieux sur la planète hockey. Ce Mondial D1A qui pourrait permettre aux Tricolores de monter au plus haut échelon de leur sport se déroulera en effet à domicile, en France, de surcroît avec une équipe en moins par rapport à ce qui était initialement prévu. La Fédération internationale (IIHF) et organisatrice de ce Championnat du monde B a en effet choisi de maintenir la compétition à cinq équipes, sans la Suède.Sur la lancée du très beau Tournoi des 4 nations réalisé par la capitaine Marion Allemoz et ses partenaires,Une liste qui n'a pas réservé la moindre surprise. La France affrontera dans l'ordre la Slovaquie, le lundi 25 avril à 19h30, les Pays-Bas, le mercredi 27 avril à 19h30, l'Autriche, le jeudi 28 avril à 19h30, et enfin la Norvège, le samedi 30 avril, toujours à 19h30. L'Icepark devrait faire le plein pour tenter d'aider les Bleues à écrire l'une des plus belles pages de leur histoire.Caroline Baldin (Zurich, SUI)Caroline Lambert (EC Wil, SUI)Margaux Mameri (Meudon)Léa Berger (Épinal)Gwendoline Gendarme (Neuchâtel, SUI)Athéna Locatelli (IFK Helsinki, FIN)Emma Morel (Vermont Academy, USA)Léa Parment (Bordeaux)Marie-Pierre Pelissou (Neuchâtel, SUI)Lucie Quarto (Carlton University, CAN)Mia Väänänen (McGill University, CAN)Léa Villiot (HCLR)Marion Allemoz (Modo, SUE)Chloé Aurard (Northeastern University, USA)Jade Barbirati (Chambéry)Lore Baudrit (Modo, SUE)Anouck Bouche (Colmar)Lisa Cédelle (Anglet)Estelle Duvin (TPS Turku, FIN)Lara Escudero (KMH Budapest)Betty Jouanny (Bomo Thun, SUI)Manon Le Scodan (HC 74)Julia Mesplède (Vermont Academy, USA)Morgane Rihet (Cergy-Pontoise)Clara Rozier (IFK Helsinki, FIN)Anaé Simon (Chambéry)19h30 :- Slovaquie19h30 :- Pays-Bas19h30 :- Autriche19h30 :- Norvège