Hockey - Mondial 2022 (H) : La France battue par le Danemark mais maintenue

Les Bleus n'ont pas à rougir



C'est terminé à Helsinki 🔚

Les Bleus s'inclinent 3-0 face au Danemark et ne verront probablement pas les quarts. #DENFRA l #MissionBleue pic.twitter.com/ONwa7jfMem



— Équipes de France Hockey (@Hockey_FRA) May 21, 2022

HOCKEY SUR GLACE - MONDIAL 2022 (H) / GROUPE A

Samedi 21 mai

France

Classement du Groupe A

France 5

Une belle réussite mais pas d'excès pour les Bleus. En effet, alors le maintien dans l'élite était validé depuis la veille,de la compétition en Finlande. Cependant, libérée, l'équipe de France a réalisé une bonne entame et a notamment vu le poteau repousser un tentative de Jordann Perret (11eme). Peu après, sur un contre, les Scandinaves ont puni les joueurs de Philippe Bozon avec un but de Peter Regin (17eme), servi par Frederik Storm. Une avance qui a grandi rapidement en début de deuxième tiers temps grâce à une réalisation de Joachim Blichfeld lors d'une supériorité des siens (26eme). En fin de rencontre,Sorti sur ce coup-là, le gardien Henri-Corentin Buysse, désigné meilleur joueur de son équipe, ne pouvait que constater les dégâts.Les Tricolores ont notamment payé cher leur indiscipline du jour. Cependant, l'essentiel était ailleurs. Car, depuis la victoire de la Slovaquie face au Kazakhstan vendredi soir (4-3),, alors qu'il reste encore deux matchs à jouer. Les joueurs de Bozon ont donc parfaitement su profiter de leur repêchage, suite à l'exclusion de la Russie et de la Biélorussie (à cause de l'invasion en Ukraine), pour montrer un bon visage à ce niveau là. Plus concernée par la relégation et probablement hors du coup pour une qualification pour les quarts de finale du Mondial 2022,, toujours invaincus pour le moment, à savoir la Suisse, dès ce dimanche, et ensuite face au Canada, mardi soir.: 3-0Canada – SuisseItalie – SlovaquieSlovaquie 6Italie 1Kazakhstan 0