Henrique, Jessie Owens, Stade Toulousain.... Les 31 mars qui ont marqué l'histoire du sport

Événements :

31 mars 1912



Le premier sacre du Stade Toulousain



Au stade des Ponts-Jumeaux à Toulouse, devant 15 000 spectateurs, le Stade toulousain remporte son premier titre de champion de France en battant en finale le Racing Club de France 8-6. Le premier des vingt titres nationaux des Rouges et Noir.



31 mars 2007



Bordeaux fait tomber l’OL au Stade de France



Les Girondins de Bordeaux remportent leur deuxième Coupe de la Ligue en battant l’Olympique Lyonnais en finale au Stade de France (1-0), grâce à un but de Henrique à la 89e minute de la rencontre. Naissance :

Jérôme Rothen (football) né en 1978



Ce footballeur évoluant au poste de milieu offensif est une tête bien connue du championnat de France. Il est l’un des artisans du parcours héroïque de l’AS Monaco en Ligue des Champions 2003-2004 (défaite en finale 3-0 face à Porto). Il rejoindra le PSG, son club de cœur, à l’issue de cette saison et restera six ans dans la capitale, avant quelques expériences à l’étranger puis un retour en France. Il compte 13 sélections en équipe de France et est aujourd'hui consultant football chez RMC. Décès

Jesse Owens (athlétisme) décédé en 1980



Cet athlète américain est considéré comme le premier sportif noir de renommée internationale, et comme le meilleur sprinteur de l’entre-deux-guerres. Quadruple médaillé d’or lors des Jeux Olympiques d’été de 1936 à Berlin, il s’était fait remarquer en remportant ses médailles sous les yeux d’un Adolph Hitler furieux de voir un sportif noir briller lors de "son" olympiade.