FFSG : Marc Bella lui aussi candidat

Et de cinq ! Ils sont désormais cinq candidats à la présidence de la Fédération française des sports de glace, dont l’élection se déroulera le 14 mars prochain, afin de trouver le successeur de Didier Gailhaguet, qui a démissionné 8 février derniers suite à la révélation de scandales sexuels dans le patinage artistique. Après l’ancienne patineuse artistique Nathalie Péchalat, l’ancienne juge Marie-Reine Le Gougne, le président du club de danse sur glace d’Angers Damien Boyer et l’ancien vice-président de la FFSG Hubert Godefroy, c’est un ancien patineur de vitesse sur piste courte qui a décidé de faire acte de candidature : Marc Bella. Agé de 58 ans, le natif de Turin a notamment été sacré champion du monde du 500m en 1980 et médaillé de bronze des JO 1988 de Calgary sur 1000m. Bella : "J'apporte le choix d'une candidature pouvant ramener de la sérénité"

« Je pose ma candidature à partir d'aujourd'hui, les lettres seront envoyées demain (mardi). Moi qui suis extérieur à la tourmente médiatique, au patinage artistique et à la danse sur glace, j'apporte le choix d'une candidature pouvant ramener de la sérénité. (…) Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent comme la promotion des sports mineurs de la fédération. Et dans le cadre de la protection de l'enfance, travailler avec une association pour que plus jamais il n'arrive ce qui s'est passé » », a expliqué Marc Bella à l’AFP. Si d’autres candidats souhaitent se présenter, ils ont jusqu’à ce vendredi pour se faire connaitre.