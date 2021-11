Descente de Lake Louise (H) : Première victoire de la saison pour Matthias Mayer

Deuxième de la Coupe du Monde de descente l’an passé, Matthias Mayer démarre fort la saison. A l’occasion de la première épreuve de vitesse de la saison, l’Autrichien s’est montré le plus constant tout au long de son passage sur la piste de la station canadienne. Avec son dossard 7, le skieur de Carinthie a amélioré la marque de référence établie par son compatriote Vincent Kriechmayr, parti avec le dossard 1, de 23 centièmes de seconde. Vainqueur du petit Globe de Cristal la saison passée, Beat Feuz doit se contenter de la troisième place de cette descente à 35 centièmes de son dauphin il y a quelques mois de cela. Une descente de Lake Louise qui s’est transformée en match Autriche-Suisse puisque Marco Odermatt et Max Franz complètent le Top 5 à, respectivement, 40 et 56 centièmes de seconde.

Bailet n’a pas manqué le rendez-vous

Ancien membre de l’équipe d’Autriche mais portant depuis 2019 les couleurs de l’Allemagne, Romed Baumann a signé le sixième temps avec une avance de seulement deux centièmes d’avance sur… Matthieu Bailet ! Parti fort, avec un retard inférieur à deux dixièmes de seconde aux deux premiers intermédiaires, le Niçois a su finir très fort, reprenant deux centièmes au vainqueur sur le dernier secteur pour échouer à 79 centièmes. Il s’offre le luxe de devancer une des références de l’exercice, l’Italien Dominik Paris. De retour sur le circuit de Coupe du Monde onze mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit, Aleksander Aamodt Kilde a signé une rassurante neuvième place à une seconde de Matthias Mayer.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / DESCENTE DE LAKE LOUISE (H)

Classement après 30 dossards - Samedi 27 novembre 2021

1- Matthias Mayer (AUT) en 1’47’’74

2- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’23

3- Beat Feuz (SUI) à 0’’35

4- Marco Odermatt (SUI) à 0’’40

5- Max Franz (AUT) à 0’’56

6- Romed Baumann (ALL) à 0’’77

7- Matthieu Bailet (FRA) à 0’’79

8- Dominik Paris (ITA) à 0’’96

9- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 1’’01

10- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 1’’04

…