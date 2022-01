Descente de Kitzbühel (H) : Troisième victoire sur la Streif pour Feuz

Beat Feuz est bel et bien comme chez lui sur la Streif ! Vainqueur lors des deux descentes organisées à Kitzbühel l’hiver dernier, le Suisse a su mettre de côté la frustration née de sa huitième place sur un tracé un peu raccourci ce vendredi pour aller chercher un troisième succès sur la mythique piste autrichienne. Grâce à un bas de parcours quasiment parfait, le skieur de Shangnau a su déloger du fauteuil de leader son compatriote Marco Odermatt. Confirmant ses progrès constants dans les épreuves de vitesse, le leader du classement général de la Coupe du Monde prend une nouvelle fois la deuxième place, après Bormio et Wengen cette saison. Parti avec le dossard numéro 1, l’Autrichien Daniel Hemetsberger a profité d’une bonne visibilité pour aller chercher son tout premier podium en Coupe du Monde de ski alpin. Quatrième de l’épreuve disputée ce vendredi, Matthias Mayer n’a pas bougé dans la hiérarchie ce dimanche.

Clarey encore bien placé, Giezendanner s’est raté

Après avoir signé son troisième podium sur la Streif, Johan Clarey est passé à 27 centièmes de seconde de récidiver. Parti avec le dossard numéro 5 le Tricolore n’a pas su rester au contact de Marco Odermatt, qui était alors leader de l’épreuve et a ainsi échoué à un peu moins de trois dixièmes de seconde de Daniel Hemetsberger. Johan Clarey pourra toutefois apprécier le fait d’avoir devancé de six centièmes de seconde Aleksander Aamodt Kilde, victorieux ce vendredi lors de la première descente disputée à Kitzbühel. Blaise Giezendanner, quant à lui, n’a pas été au rendez-vous après avoir pu monter sur le podium 48 heures auparavant. Le skieur de Chamonix n’a pas été dans le rythme d’entrée et a terminé à trois secondes de Beat Feuz pour une 29eme place finale. Maxence Muzaton (18eme) et Nils Allègre (26eme) terminent également dans les points. Roy Piccard (31eme) manque d’ouvrir son compteur en descente pour neuf centièmes de seconde quand Nicolas Raffort termine 37eme.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / DESCENTE DE KITZBUHEL

Classement final - Dimanche 23 janvier 2022

1- Beat Feuz (SUI) en 1’56’’68

2- Marco Odermatt (SUI) à 0’’21

3- Daniel Hemetsberger (AUT) à 0’’90

4- Matthias Mayer (AUT) à 0’’94

5- Johan Clarey (FRA) à 1’’17

6- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 1’’23

7- Dominik Paris (ITA) à 1’’27

8- Niels Hintermann (SUI) à 1’’42

9- Christof Innerhofer (SUO) à 1’’43

10- Daniel Danklmaier (AUT) à 1’’49

…

18- Maxence Muzaton (FRA) à 2’’29

…

26- Nils Allègre (FRA) à 2’’91

…

29- Blaise Giezendanner (FRA) à 3’’01

…

31- Roy Piccard (FRA) à 3’’18

…

37- Nicolas Raffort (FRA) à 3’’53

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Marco Odermatt (SUI) 1200 points

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 825

3- Matthias Mayer (AUT) 692

4- Beat Feuz (SUI) 579

5- Vincent Kriechmayr (AUT) 564

…

7- Alexis Pinturault (FRA) 411

…



Classement de la Coupe du Monde de descente

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 445 points

2- Beat Feuz (SUI) 437

3- Matthias Mayer (AUT) 402

4- Marco Odermatt (SUI) 401

5- Dominik Paris (ITA) 356

…

9- Johan Clarey (FRA) 243

…