Descente de Kitzbühel (H) : Clarey deuxième, Feuz récidive

« La Boule de feu » a encore frappé !



Salut moi c’est Johan, j’ai 40 ans. Je me suis mis une grosse boîte aux entraînements à Kitzbühel et je viens claquer une 4ème place à la première descente et juste un petit podium sur la deuxième...!

T’es un monstre @yoclarey 💪💪💪

Trop fort⛷💨😍

— Julien Lizeroux (@JulienLizeroux) January 24, 2021

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Descente hommes de Kitzbühel - Dimanche 24 janvier 2021

2- Johan Clarey (FRA) à 0”17

19- Nils Allègre (FRA) à 1”85

21- Maxence Muzaton (FRA) à 1”94

25- Nicolas Raffort (FRA) à 2”21

27- Brice Roger (FRA) à 2”30

38- Roy Piccard (FRA) à 2”97

43- Adrien Théaux (FRA) à 3”54

Superbe Johan Clarey ! Tout particulièrement phénoménal sur le haut du parcours, dimanche à Kitzbühel, le Tignard, constamment à l'attaque alors que sa chute lors du seconde entraînement lui avait laissé penser qu'il devrait renoncer à ces deux descentes du week-end (il avait terminé 4eme de la première), aLe descendeur savoyard, 40 ans depuis le 8 janvier dernier - il est- a mêmeDeux jours après avoir remporté la première descente de la saison, déjà à Kitzbühel,auparavant malgré de nombreuses tentatives et beaucoup de deuxièmes places (quatre de suite avant son succès de vendredi). Ce week-end toutefois, c'est à la première place que « la Boule de feu », son surnom, était abonné. Déjà au-dessus de tout le monde vendredi,Seul le Suisse pouvait d'ailleurs damer le pion à Clarey dimanche. Une performance magistrale qui a d'ailleurs valu au vétéran français les félicitations des autres skieurs de l'équipe de France.3- Matthias Mayer (AUT) à 0”384- Christof Innerhofer (ITA) à 0”865- Romed Baumann (ALL) à 0”976- Andreas Sander (ALL) à 1”7- Dominik Paris (ITA) à 1”188- Otmar Striedinger (AUT) à 1”209- Matthieu Bailet (FRA) à 1”2210- Daniel Hemetsberger (AUT) à 1”32...