Descente de Crans Montana (F) : Deux sur deux pour Sofia Goggia

Ledecka et Gauthier à la faute, Gauché seule Française dans les points

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE CRANS-MONTANA

Classement final - Samedi 23 janvier 2021

Classement général de la Coupe du Monde

Classement de la Coupe du Monde de descente

Sofia Goggia est décidément en grande forme en descente. L’Italienne, qui avait rallié Crans Montana avec deux podiums dont une victoire à Val d’Isère, s’est montrée intraitable sur la Mont Lachaux. Victorieuse de la première course ce vendredi, la native de Bergame a confirmé à l’occasion de la deuxième épreuve sur la piste suisse. Après un premier secteur sans étincelles, Sofia Goggia a su créer de la vitesse dans le deuxième tiers de course avant de signer le temps de référence (1’27’’75) et remporter sa quatrième descente de suite, une première depuis Lindsey Vonn lors de la saison 2017-2018. Avec le dossard 15, Lara Gut-Behrami a profité d’une luminosité meilleure pour se rapprocher à 27 centièmes alors que l’équipe d’Italie a installé trois skieuses dans le Top 4. En effet, derrière la Suissesse, on retrouve Elena Curtoni à 60 centièmes et la surprise Laura Pirovano à 82 centièmes. Une descente qui, peu avant le passage de Sofia Goggia, a été marquée par la sortie de piste d’Ester Ledecka.Championne olympique du Super-G et victorieuse dans la discipline cette saison à Val d’Isère, la Tchèque était partie pour faire impression sur cette descente mais, trop large dans un virage à gauche après le quatrième intermédiaire, elle a heurté les filets de protection et n’a pas pu aller au bout de son effort. Seule Française dans les 30 premiers dossards, Tiffany Gauthier n’a pas vu la ligne d’arrivée en raison d’une sortie de trajectoire sur un long virage à gauche après le premier intermédiaire. Heureusement pour le clan français, Laura Gauché a signé le 22eme temps malgré son dossard 37. Camille Cerutti, dossard 47, n’a pu faire mieux que le 38eme temps sur 42 skieuses à l’arrivée. Tout comme Tiffany Gauthier, Karen Smadja Clément n’a pas pu aller au bout de cette descente. Une course durant laquelle Petra Vlhova, qui mène le classement général de la Coupe du Monde, a une nouvelle fois impressionné avec une septième place provisoire qui lui permet de creuser un peu plus l’écart, comptant désormais 120 points d’avance sur Michelle Gisin, dixième ce samedi.Lara Gut-Behrami (SUI) à 0’’27Elena Curtoni (ITA) à 0’’60Laura Pirovano (ITA) à 0’’82Breezy Johnson (USA) à 0’’89Jasmina Suter (SUI) à 0’’91Petra Vlhova (SLQ) à 1’’05Corinne Suter (SUI) à 1’’10Federica Brignone (ITA) à 1’’26Michelle Gisin (SUI) à 1’’32Laura Gauché (FRA) à 1’’92Camille Cerutti (FRA) à 3’’43Michelle Gisin (SUI) 741Sofia Goggia (ITA) 654Marta Bassino (ITA) 623Lara Gut-Behrami (SUI) 567Tessa Worley (FRA) 245Breezy Johnson (USA) 285Corinne Suter (SUI) 270Ester Ledecka (RTC) 206Lara Gut-Behramin (SUI) 183Tiffany Gauthier (FRA) 23