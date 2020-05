Coupe du Monde : Wengen de retour au calendrier

La Fédération suisse de ski fait marche arrière. Mercredi dernier, elle avait annoncé qu’elle ne pouvait "pas répondre aux demandes financières du comité d'organisation de Wengen", et qu’en raison de ce désaccord, elle n’allait pas inscrire les courses du Lauberhorn au programme de la Coupe du monde 2022. Mais le don d’un mécène suisse et les "nombreux signaux positifs du monde politique" ont fait évoluer la situation. Et Wengen fait donc son retour au calendrier.

Tout n'est pas réglé

"Au cours du week-end, Swiss-Ski a été informé que l'entrepreneur et mécène Jörg Moser fera un don de 300 000 francs suisses (un peu plus de 283 000 euros, ndlr) afin de soutenir les courses du Lauberhorn. Ce montant correspond à peu près au déficit structurel de l'organisation de la Coupe du monde à Wengen. En conséquence, le don donnera le temps de mener à bien les négociations et donc de retirer la motion que Swiss-Ski a soumise au comité de la Coupe du monde de la FIS mercredi dernier", explique la Fédération dans un communiqué. Tout en rappelant, "une fois de plus, qu’elle ne peut et ne veut pas répondre à la demande du comité d'organisation des épreuves de Wengen auprès du Tribunal international du sport (TAS) pour un million de francs (940 000 euros, ndlr) supplémentaires par an."