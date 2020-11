Onze épreuves prévues en France cette saison

Malgré le reconfinement, la Fédération française de ski avait rapidement assuré, dès début novembre, que les épreuves de Coupe du Monde de ski alpin devant se dérouler en France en décembre auraient bien lieu, à huis clos. Mais si la FFS est en mesure d'organiser des épreuves en plein confinement, elle ne peut en revanche pas lutter contre la météo... Les slaloms géants masculins prévus à Val d'Isère les 5 et 6 décembre ont été annulés, comme l'avait révélé Le Dauphiné, car il ne fait pas assez froid pour produire de la neige de culture. La nouvelle a été officialisée ce jeudi par la Fédération internationale de ski, sans attendre le "contrôle de neige" prévu vendredi.Le week-end suivant, la station de Val d'Isère doit accueillir un Super-G et une descente hommes (le 12 et le 13 décembre), et leur tenue reste également incertaine, tout comme à Courchevel, où l’enneigement n'est pour le moment pas assez important pour organiser les deux slaloms géants féminins aux mêmes dates. Mais il reste encore un peu de temps pour évoquer une possible annulation de ces quatre événements, un coup de froid pouvant arriver d'ici là.Cette saison, selon le calendrier de la Fédération internationale de ski, la France doit organiser onze épreuves comptant pour la Coupe du Monde. En plus des courses citées ci-dessus, Chamonix doit accueillir deux slaloms masculins les 30 et 31 janvier 2021 et Val d'Isère deux descentes et un Super-G femmes les 18, 19 et 20 décembre. A condition que la météo me permettre, bien sûr..., avec un slalom géant parallèle féminin ce jeudi (avec notamment Tessa Worley côté français) et un masculin vendredi (avec notamment Alexis Pinturault).