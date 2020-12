Coupe du Monde (H) : Un relais à oublier pour les Bleus

L'équipe de France a fait mieux qu'au relais de Kontiolahti mais elle est encore loin du compte. A Hochfilzen ce dimanche, les Bleus se sont classés sixièmes. En difficulté sur le pas de tir, les Tricolores sont passés à trois reprises sur l'anneau de pénalité. C'est autant que la Lituanie qui a terminé à l'avant dernière place. Avec le 18eme temps du deuxième relais, Emilien Jacquelin n'a pas réussi à faire fructifier le témoin transmis par Antonin Guigonnat en troisième position. Avant même la mi-course, les espoirs de podium de l'équipe de France s'étaient déjà envolés. Dans ces conditions, Fabien Claude et Quentin Fillon Maillet ont fait le travail pour ramener le relais tricolore dans le top 10 et lui permettre de faire mieux qu'il y a une semaine. Leurs efforts ont été récompensées avec une sixième place finale, bien loin des ambitions françaises. Plus que ce rang, c'est l'impossibilité de se mêler à la lutte pour la victoire qui fait mal à une nation qui restait sur un doublé au sprint. Emilien Jacquelin, Antonin Guigonnat, Fabien Claude et Quentin Fillon Maillet ont terminé presque deux minutes après les Suédois qui se sont imposés en Autriche.

Un duel Suède-Norvège épique dans le dernier relais

A l'issue d'une incroyable lutte avec Johannes Boe, Sebastian Samuelsson a été le premier biathlète à couper la ligne d'arrivée. Dans le relais final, les deux premiers du classement général de la Coupe du Monde se sont rendus coups pour coups jusqu'au dernier passage sur le pas de tir. Le Norvégien y est parti à la faute. Malgré son passage sur l'anneau de pénalité, le natif de Stryn a terminé à moins de six secondes du vainqueur du jour. Sa prise de risque n'a pas été suffisante pour prendre le meilleur sur des Suédois qui ont profité de l'incroyable duo Samuelsson - Ponsiluoma pour l'emporter. Grâce notamment à l'excellent travail de Benedikt Doll, l'Allemagne a complété le podium. La Russie aurait pu s'y inviter mais elle a craqué en fin de course et a échoué au quatrième rang. 14eme à la mi-course, la République tchèque a intégré le top 5 final grâce à l'excellent dernier relais de Michal Krcmar.



COUPE DU MONDE (H) / RELAIS D'HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final (4x7,5km) - Dimanche 13 décembre 2020

1- Suède en 1h16'31''5 (0 tour de pénalités + 8 pioches)

2- Norvège à 5"7 (1+11)

3- Allemagne à 44"1 (0+7)

4- Russie à 1'13"5 (1+9)

5- République tchèque à 1'35"1 (0+6)

6- France à 1'51"3 (3+12)

7- Autriche à 1'56"2 (1+11)

8- Italie à 2'04"2 (1+10)

9- Suisse à 2'24"2 (0+9)

10- Finlande à 2'35 (1+10)

...