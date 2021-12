Coupe du Monde (H) : Saison terminée pour Kjetil Jansrud

Kjetil Jansrud ne pourra pas viser une sixième médaille olympique cet hiver. Le Norvégien, champion olympique de Super-G en 2014, vice-champion olympique de slalom géant en 2010 et de descente en 2018 mais également médaillé de bronze sur la descente en 2014 et en Super-G en 2018, a été contraint de mettre un terme prématuré à sa saison 2021-2022. Alors que son compatriote Aleksander Aamodt Kilde a remporté le Super-G de Beaver Creek vendredi dernier, le natif de Vinstra n’a pas été en mesure de rallier la ligne d’arrivée en raison d’une violente chute. De retour en Norvège, Kjetil Jansrud a effectué des examens complémentaires afin d’établir un diagnostic complet des conséquences de cet incident et il est loin d’être anodin. En effet, le champion du monde 2019 de descente souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne du genou gauche.

Jansrud compte revenir

Une blessure sérieuse qui va nécessiter une opération dans les jours à venir et qui va écarter Kjetil Jansrud des pistes pour de longs mois. « Kjetil est hors-jeu pour six à neuf mois et on en saura plus sur l'ampleur exacte de la blessure après l’opération », a déclaré Marc Strauss, médecin de l’équipe de Norvège de ski alpin dans un communiqué de la Fédération Norvégienne de ski. A 36 ans, cette blessure pourrait sonner le glas de la carrière de Kjetil Jansrud mais celui qui compte 23 victoires en Coupe du Monde et quatre petits Globes de Cristal n’est pas décidé à raccrocher les skis. « La saison est finie en ce qui me concerne mais je suis motivé pour faire ce qu'il y a à faire pour revenir », a déclaré le Norvégien dans ce même communiqué. Une blessure de longue durée qui est la deuxième pour un spécialiste des épreuves de vitesse cette saison, après celle subie à l’entraînement par le Français Adrien Théaux à la mi-novembre.