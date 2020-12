Coupe du Monde (H) : Au tour de Tarjei !

Fillon Maillet prend du retard

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement du sprint (10km) - Jeudi 3 décembre 2020

Fabien Claude (FRA) à 54" (1)

Simon Desthieux (FRA) à 55"6 (1)

Antonin Guigonnat (FRA) à 1'11"8 (0)

Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'26"1 (3)

Emilien Jacquelin (FRA) à 1'44"6 (3)

Un Boe peut en cacher en autre ! Alors que Johannes (27 ans) est l'immense favori cette saison pour conserver son gros globe de cristal suite au départ à la retraite de Martin Fourcade, c'est son grande frère Tarjei (32 ans) qui lui a volé la vedette ce jeudi lors du sprint de Kontiolahti, qui ouvrait la deuxième étape de la Coupe du Monde 2020-21., quasiment jour pour jour ! Son frère Johannes, qui visait une 50eme victoire en Coupe du Monde et la 50eme en sprint, a quant à lui commis une faute et n'a pas réussi le meilleur temps de ski non plus. Il termine troisième à 29 secondes de son frère, l'Allemand Arnd Peiffer (0 faute) s'intercalant entre les deux Norvégiens. Il s'agit tout de même du dixième podium commun des frères Boe !Côté français, troisième course et toujours pas de podium à se mettre sous la dent... Aucun des cinq biathlètes tricolores au départ n'est parvenu à finir dans le Top 10, Fabien Claude échouant à ses portes, onzième. Le Vosgien de bientôt 26 ans a commis une faute sur son tir debout? qui lui coûte un bien meilleur classement. « Quand on arrive sur ce tir-là, on a fait le plus dur, mais je me suis emballé. Pourtant, j’avais déjà eu une alerte sur le tir précédent, avec une balle très juste. C’est bien fait pour moi. J’ai eu un gros point de côté dans le dernier tour mais ça n’excuse pas tout quand même. Je suis content du résultat final mais j’ai de quoi m’améliorer, et tant mieux. Je ne peux pas trop plaindre. Je suis un gros bosseur. Je suis content d’avoir enfin réussi à mettre mes tirs », a-t-il confié au micro de La Chaîne L’Equipe après sa course.Septième temps de ski, Fillon Maillet a craqué au tir, commettant trois fautes. Lui qui vise le classement général cette saison est désormais huitième. Et samedi, c'est la poursuite qui est au programme, et qui prendrA en compte les résultats du sprint de ce jeudi. "QFM" pourra-t-il réussir la remontada ?2- Arnd Peiffer (ALL) à 13"9 (0)3- Johannes Boe (NOR) à 29"4 (1)4- Benjamin Weger (SUI) à 35"9 (0)5- Erlend Bjoentegaard (NOR) à 44" (0)6- Jakov Fak (SLQ) à 45"3 (0)7- Johannes Dale (NOR) à 50"8 (1)8- Benedikt Doll (ALL) à 50"9 (1)9- Martin Ponsiluoma (SUE) à 52" (3)10- Michal Krcmar (RTC) à 52"5 (0)11-12-...21-30-39-...