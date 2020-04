Coupe de la Ligue, Balić, San Lorenzo....Ces 1er avril qui ont marqué l'histoire du sport.

Événements :

1908



Fondation du club argentin de football de San Lorenzo, basé à Buenos Aires. Un club dans lequel de nombreux joueurs internationaux se sont révélés. Parmi eux, le champion du monde 1986 Oscar Ruggeri, et d’autres comme Ivan Cordoba ou bien même Pablo Zabaleta.



2017



Le PSG s’adjuge sa quatrième Coupe de la Ligue d'affilée face l'AS Monaco (4-1), grâce à un doublé d'Edinson Cavani (50e et 90e), et des réalisations de Julian Draxler (4e) puis Angel Di Maria (44e), contre un but de Thomas Lemar à la 27e pour le club du Rocher. Naissances :

Clarence Seedorf (football) né en 1976



Ce footballeur néerlandais est l'une des stars du tournant des années 90-2000 dans le football européen. Milieu de terrain de grande classe, Seedorf aura évolué dans certains des plus grands clubs durant sa carrière (Real Madrid, Inter Milan, AC Milan). Il est aussi vainqueur de la Ligue des champions en 1995, 1998, 2003 et en 2007 et compte 87 sélections en équipe nationale.



Ivano Balic (handball) né en 1979



Ce joueur croate possède l'un des plus beaux palmarès du handball mondial. Champion olympique aux Jeux d'Athènes 2004 puis médaillé de bronze aux Jeux de Londres 2012, il fut aussi champion du monde en 2003. Il compte 172 sélections en équipe nationale de Croatie. Décès :

Henri Cochet (tennis) décédé en 1987



Henri Cochet, 85 ans, joueur de tennis français. Médaillé d'argent en simple et en double aux Jeux de Paris 1924. Vainqueur de Roland Garros en 1922, 1926, 1928, 1930 et 1932, de Wimbledon en 1927 et en 1929 et de l'US Open en 1928, ainsi que de la Coupe Davis en 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 et 1932.