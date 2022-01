Coupe de France : Pas de Bercy pour la finale

🚨🏆 Compte tenu de la situation sanitaire et des restrictions en vigueur, la Finale de la Coupe de France est déplacée à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise et maintenue à la même date, le 30 janvier 2022, à 15h15.

Le lieu change, pas la date

HOCKEY SUR GLACE - COUPE DE FRANCE (H) / DEMI-FINALES

Dimanche 9 janvier 2022

Dimanche 16 janvier 2022

FINALE

Dimanche 30 janvier 2022 (à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise)

La Fédération Française de hockey sur glace (FFHG) doit revoir ses plans. Comme le veut la tradition, la finale de la Coupe de France devait être le premier grand événement de l’année et proposer une belle affiche au public parisien. Alors qu’Angers a validé son billet dimanche dernier aux dépens de Bordeaux et que la deuxième demi-finale opposant Gap à Briançon doit avoir lieu ce dimanche, la grande explication pour le Trophée Pete-Laliberté n’aura pas lieu le 30 janvier prochain sur la glace de l’Accor Arena de Paris-Bercy. Après le combat de Tony Yoka en boxe puis le Meeting de Paris indoor en athlétisme, c’est un troisième événement prévu dans l’enceinte parisienne qui doit renoncer en raison de la limite à 2000 spectateurs imposée par le gouvernement.Par l’intermédiaire d’un communiqué, la FFHG a toutefois confirmé que la finale de la Coupe de France 2021-2022 aura bien lieu à la date prévue. En effet, la rencontre sera finalement disputée sur la glace de l’Aren’Ice, la patinoire de Cergy-Pontoise où évolue habituellement l’équipe de Jokers en Ligue Magnus mais qui est également le centre d’entraînement de l’équipe de France autant que le siège de la FFHG. Président par intérim à la suite de l’élection de Luc Tardif à la tête de la Fédération Internationale, Pierre-Yves Gerbeau a confirmé que le déplacement de la finale était la meilleure solution. « Au regard du calendrier déjà très chargé en reports dans l’ensemble des compétitions et en Ligue Magnus, il n’apparait pas raisonnable de reporter l’événement, a confié ce dernier. Nous avons dû décider d’une solution qui permet un accueil et des conditions d’organisation optimaux. » C’est donc dans un décor différent mais à la même date que cette finale aura lieu.- Bordeaux : 2-1Gap - BriançonAngers - Gap ou Briançon