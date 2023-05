CNOSF : Brigitte Henriques quitte la présidence, grosse surprise pour l'instance

C'est une sacrée surprise au programme du CNOSF en ce jeudi 25 mai. L'instance vient d'apprendre que Brigitte Henriques avait décidé de démissionner de son poste de présidente. Cette dernière avait décidé d'organiser un vote de confiance mais elle a pris tout le monde de court en annonçant sa démission. "En ouverture de l’assemblée générale du CNOSF qui se tient ce jour à la Maison du Sport Français, Brigitte Henriques a annoncé sa décision de rendre son mandat de Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français. Dans son propos introductif, Brigitte Henriques, première femme présidente du CNOSF, a expliqué devant les membres de l’assemblée générale, les raisons de sa décision", lit-on notamment dans le communiqué du CNOSF.

Henriques quitte la présidence

Brigitte Henriques, première femme à être élue présidente du CNOSF, a expliqué son choix devant l'assemblée générale et elle a été chaudement applaudie au terme de cette prise de parole. "Au terme de cette prise de parole, Brigitte Henriques a été applaudie chaleureusement par l’assemblée générale pour sa contribution, son dévouement et le travail de modernisation qu’elle a insufflé au sein de l’institution depuis le début de son mandat. Astrid Guyart, secrétaire générale du CNOSF, assurera la présidence du CNOSF dans cette période de transition et devra organiser un Conseil d’administration qui élira un(e) Président(e) en son sein dans les trois mois à venir, conformément aux dispositions statutaires de l’institution", poursuit le communiqué. Et bien qu'elle ait décidé de quitter son poste, Henriques a demandé à tout le monde de rester concentré sur l'objectif prioritaire, à savoir le succès des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Il va donc y avoir du changement au CNOSF mais pour l'heure, c'est surtout la surprise qui prime au niveau de l'état d'esprit des membres de l'instance.