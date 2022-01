Championnats d’Europe (H) : Dixième place au terme du programme court pour Kevin Aymoz

🇫🇷⛸ Kevin Aymoz 6e provisoire ! Avec quelques réceptions hasardeuses, le Français pointe déjà à près de 20 points du Russe leader sur ce programme court.

Les Russes dans un mouchoir

Kevin Aymoz n’a pas totalement évacué le souvenir de Graz. Deux ans après un échec dans la patinoire de Graz avec une 26eme place et une non-qualification pour le programme libre, le natif d’Echirolles a connu quelques difficultés sur son programme court mais n’est pas sorti de la compétition. A Tallinn, pour le dernier grand rendez-vous avant les Jeux d'hiver de Pékin, le protégé de François Bonnard et Silvia Fonata n’a pas été irréprochable sur le plan technique, notamment pour ce qui est des réceptions. Des scories qui n’ont malheureusement pas échappé aux juges qui ont donné une note totale de 80,39 points à Kevin Aymoz, à seize points de son meilleur score en la matière, obtenu lors de la finale du Grand Prix en décembre 2019. Sixième à l’issue de son passage sur la glace de la patinoire de Tondiraba, le Tricolore a vu quatre de ses adversaires le devancer pour une dixième place au terme de ce programme court.Ce programme court de l’épreuve masculine des championnats d’Europe de patinage artistique s’est finalement résumé à un mini-championnat de Russie. En effet, avec un total de 99,76 points, Andrei Mozalev s’est installé en tête de la compétition mais il devra se méfier de ses compatriotes à l’occasion du programme libre, prévu ce vendredi en soirée. Deuxième à mi-parcours, Mark Kondratiuk ne compte que 0,76 points de retard sur Andrei Mozalev et ne distance Evgeni Semenenko que de… 0,02 points ! La concurrence est déjà loin puisque le Géorgien Morisi Kvitelashvili accuse déjà un retard de sept points sur Andrei Mozalev alors que l’Italien Daniel Grassl complète le Top 5 avec un point de retard sur celui qui le devance au classement. Pour Kevin Aymoz, la clé lors du programme libre sera de tout donner pour signer le meilleur score possible, afin de se rapprocher des 178,92 points réalisés en décembre 2019 et faire le plein de confiance avant les Jeux de Pékin, pour lesquels il sera le seul représentant tricolore.