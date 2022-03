Championnats de France : Après la descente et le Super-G, Miradoli a remporté le combiné alpin

🏆🇫🇷

Miradoli a su enchaîner

Romane Miradoli termine la saison en boulet de canon ! Après des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin compliqués, avec une 11eme place en Super-G puis une 15eme place en descente puis un abandon lors de la manche de slalom du combiné, la Savoyarde a su rebondir et l’a confirmé à l’occasion des championnats de France, organisés cette semaine à Auron. Après sa première victoire en Coupe du Monde le 5 mars derniers lors du Super-G de Lenzerheide, Romane Miradoli a ajouté trois titres de championne de France à son palmarès. Déjà sacrée en Super-G en 2016 et 2019 mais également en descente en 2018 et 2019, la native de Bonneville n’a rien laissé à la concurrence lors des trois épreuves typées vitesse organisées ce jeudi et ce vendredi. Tout d’abord, Romane Miradoli a remporté sans coup férir la descente, laissant la Slovène Marusa Ferk-Saïoni et Laura Gauché à 91 centièmes de seconde lors d’une course dont Tessa Worley a pris la huitième place. Ce vendredi, la Savoyarde a ajouté deux nouvelles médailles d’or à son palmarès avec un podium inchangé.En effet, Romane Miradoli a devancé de 69 centièmes de seconde Marusa Ferk-Saïoni, épouse du l’ancien skieur Christophe Saïoni, alors que Laura Gauché a concédé 72 centièmes sur ce parcours. Quatrième, Tessa Worley repart avec la médaille de bronze puisque seules les Tricolores peuvent monter sur le podium lors des ces championnats de France. Cette dernière, assurant qu’elle « manque d’énergie » en cette fin de saison, n’a pas pris part à la manche de slalom entrant dans le cadre du combiné alpin. Un passage entre les piquets serrés que Romane Miradoli appréhendait. « C’est comme le vélo, ça ne doit pas trop s’oublier. Enfin j’espère, avait-elle confié à SkiChrono avant la course. Je n’ai que quatre séances de slalom cette saison au programme et je n’en ai pas fait depuis les JO. » Des craintes qui n’étaient finalement pas justifiées puisque la native de Bonneville a fait mieux que résister pour s’imposer devant Clarisse Brèche, qui remporte par la même occasion le titre national chez les moins de 21 ans, et Marusa Ferk-Saïoni. Cette dernière, pour la toute dernière course de sa carrière, s’offre un ultime coup d’éclat.