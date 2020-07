Carnet noir : L'ancien médecin des Bleus Thomas Lacroix est mort

#Carnet Thomas Lacroix est décédé après son accident de saut à ski. ⬇️https://t.co/B0fETKOBTS

📷 Facebook Nicolas Jean-Prost pic.twitter.com/m65Uwxx5Qq

— Nordic Magazine (@NordicMag) July 10, 2020

La veille, Lionel Finance avait été touché à la colonne vertébrale



La FFS a la grande tristesse d’apprendre le décès accidentel du Docteur Thomas Lacroix, ancien médecin fédéral des Equipes de France de Ski Nordique.

Beaucoup d’émotions pour la Famille du Saut à Ski et l’ensemble du Ski Français.

— FFS (@FedFranceSki) July 10, 2020

Le monde du ski français est en deuil. Entre la vie et la mort depuis sa terrible chute de dimanche dernier lors d'un entraînement de saut à skis sur le tremplin des Tuffes, à Prémanon (Jura),Sur son site, Le Dauphiné, informé par les proches du défunt, révèle ce vendredi queMédecin généraliste aux Rousses, Thomas Lacroix s'était illustré, d'abord en tant que compétiteur, sur le saut à skis, sa discipline de prédilection, ainsi qu'en combiné nordique, autre discipline qui avait vu briller ce grand sportif décrit comme bien entraîné et très expérimenté. Toutefois, celui qui s'occupait des athlètes du Pôle France de Prémanon en parallèle de ses activités de médecin généraliste était surtout connu pour avoir été le médecin des équipes de France de ski nordique par le passé.Il avait d'ailleursLa veille, Lionel Finance (53 ans), un autre ancien skieur (mais en Coupe du Monde celui-ci, entre 1991 et 1995) et ex-entraîneur des descendeuses françaises notamment, avait lui aussi été victime d'une grave chute alors qu'il descendait le glacier du Pissailla, en Savoie. Durement touché à la colonne vertébrale, il avait été évacué en direction du CHU de Grenoble sans que son pronostic vital ne soit pour autant engagé. Pour Thomas Lacroix, il aurait fallu un miracle. Il n'a pas eu lieu. Notre rédaction présente ses condoléances à toute la famille du Jurassien, ainsi qu'à ses proches.