Canoë-kayak : Neveu remporte son deuxième titre mondial en K1

Troisième médaille d’or pour la France aux championnats du monde de canoë-kayak slalom de Bratislava (Slovaquie) ! Après les sacres par équipes de Martin Thomas, Denis Gargaud Chanut et Nicolas Gestin en C1 et Boris Neveu, Mathieu Biazizzo et Benjamin Renia en K1, c’est Boris Neveu qui a signé un magnifique doublé en remportant l’épreuve individuelle de K1 ce samedi. Le natif de Lourdes, âgé de 35 ans, s’est imposé dans un temps de 83"92, sans écoper de la moindre pénalité, et a largement devancé l’Italien Marcello Beda de 6"85 (aucune pénalité non plus) et l’Espagnol Joan Crespo de 7"11 (deux secondes de pénalité). Boris Neveu décroche ainsi son deuxième titre mondial dans la catégorie, après celui remporté à Deep Creek aux Etats-Unis il y a sept ans. De quoi lui permettre d’oublier un peu sa déception des Jeux Olympiques de Tokyo, où il avait pris la sixième place de la finale après avoir réussi le deuxième chrono des demies, pour ses tout premiers JO, lui qui s’était fait chiper le billet olympique en 2012 par Etienne Daille (7eme) à Londres et en 2016 par Sébastien Combot (8eme) à Rio.

🇫🇷🏆🌍 BORIS NEVEU CHAMPION DU MONDE !!

Déjà champion en équipe cette semaine, le Français décroche la médaille d'or en individuel, et avec la manière !! 👏 pic.twitter.com/yYnesya6Zb



— francetvsport (@francetvsport) September 25, 2021





Les Françaises aux dernières places de la finale



Le champion olympique 2020, le Tchèque Jiri Prskavec, a été éliminé en demi-finale lors de ces Mondiaux slovaques, alors que les médaillés d’argent et de bronze, le Slovaque Jakub Grigar et l’Allemand Hannes Aigner, ont terminé respectivement septième et neuvième. Les deux autres Français en lice, Mathieu Biazizzo et Benjamin Renia, ne sont pas parvenus à se qualifier pour la finale. Chez les dames, le titre mondial en K1 est revenu à l’Allemande championne olympique Ricarda Funk, devant sa compatriote Elena Apel et la Britannique Kimberley Woods. Les Françaises Marie-Zelia Lafont et Camille Prigent ont pris la neuvième et la dixième place. Dimanche, ce sont les titres en C1 masculin et féminin et en slalom extrême masculin et féminin (épreuve où tous les concurrents partent en même temps) qui seront décernés.



La réaction de Boris Neveu : « C’est un véritable bonheur de remporter à nouveau ces championnats du Monde. Cela fait sept ans que j’attendais, j’avais gagné en 2014 et second en 2019. Et de plus à Bratislava qui est un bassin mythique et un des plus durs au monde ; cela n’est jamais facile de gagner. Donc c’est important aussi. Et aussi parce qu'il y avait tous les meilleurs kayakistes dont les champions olympiques. C’est vraiment une bonne semaine ; une médaille d’or individuelle deux jours après celle en équipe. Cela n’est pas loin d’être parfait. Une médaille en extrême serait la cerise sur le gâteau. J’ai terminé troisième des séries et je me dis que c’est possible mais attendons d’y être. Mais si je peux ramener une troisième médaille d’or, je ne vais pas me gêner. Mon titre mondial vient clore une saison forte émotionnellement, notamment après ma déception des Jeux olympiques. C’est génial de terminer sur ce titre de champion du monde car cela n’arrive pas tous les jours. »