Bonne nouvelle ! Suite à une réallocation de quota par la @fisalpine, Maxence MUZATON (@maxmuzat) intègre la délégation française pour les Jeux Olympiques de Pékin en Ski Alpin.

Liste définitive : https://t.co/pzDK1CfnMx @EquipeFRA pic.twitter.com/WhdLtzyNya

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) January 24, 2022

Les 88 Français pour les Jeux de Pékin

(37 femmes et 51 hommes).Au prix d'un système de réallocation de la Fédération internationale (FIS),(Clara Direz chez les femmes, Blaise Giezendanner, Nils Allègre, Thibaut Favrot et Cyprien Sarrazin chez les hommes). Muzaton, 18eme ce week-end des deux descentes de Kitzbühel, disputera ainsi ses deuxièmes Jeux après ceux de Pyeongchang en 2018.: Anaïs Bescond, Paula Botet, Justine Braisaz-Bouchet, Chloé Chevalier, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Fabien Claude, Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin et Eric Perrot: Camille Cerutti, Coralie Frasse-Sombet, Laura Gauché, Tiffany Gauthier, Romane Miradoli, Nastasia Noens, Tessa Worley et Clara Direz, Matthieu Bailet, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Clément Noël, Alexis Pinturault, Nils Allègre, Thibaut Favrot, Blaise Giezendanner, Cyprien Sarrazin et Maxime Muzaton: Coralie Bentz, Delphine Claudel, Flora Dolci, Mélissa Gal, Léna Quintin, Adrien Backscheider, Lucas Chanavat, Renaud Jay, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Jules Lapierre, Maurice Manificat et Clément Parisse: Margot Boch, Carla Sénéchal, Sandie Clair, Dorian Hauterville, Romain Heinrich, Jérôme Laporal, Lionel Lefebvre et Thomas Delmestre: Mattéo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gerard, Laurent Mühlethaler et Edgar Vallet: Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron, Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa: Gwendoline Daudet, Tifany Huot-Marchand, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape: Julia Clair et Joséphine Pagnier: Camille Cabrol, Perrine Laffont, Jade Grillet-Aubert, Alizée Baron et Tess Ledeux, Benjamin Cavet, Sacha Theorcharis, Jean-Frédéric Chapuis, Bastien Midol, François Place, Térence Tchiknavorian, Kevin Rolland et Antoine Adelisse: Lucile Lefevre, Julia Pereira de Sousa Mabileau, Manon Petit-Lenoir, Alexia Queyrel, Chloé Trespeuch, Loan Bozzolo, Léo Le Blé Jaques, Merlin Surget et Liam Tourki