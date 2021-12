Biathlon - Sprint d'Östersund (H) : Samuelsson s'impose devant Jacquelin et Fillon Maillet

Et de deux ! Ce jeudi, dans le cadre de la Coupe du Monde masculine de biathlon, le Suédois Sebastian Samuelsson, nouveau leader de la Coupe du Monde, a remporté son deuxième sprint consécutif, long de dix kilomètres, après celui glané pas plus tard que ce dimanche, toujours à domicile, du côté d'Östersund en Suède. Cette fois, le vainqueur du jour, parti avec le dossard numéro 37 et qui a commis une faute au tir, a devancé un total de deux Français. Deuxième, Emilien Jacquelin, parti avec le dossard numéro un, a longtemps dominé les débats avant donc de devoir définitivement rendre les armes. C'est lors de son deuxième tir que le Tricolore a alors commis la petite faute qui lui a ainsi été fatal.

Course compliquée pour Desthieux

Même constat pour son compatriote Quentin Fillon Maillet qui doit, quant à lui, se contenter de la troisième place. Là encore, le Français était véritablement dans la course pour la victoire finale, avant donc de commettre, lui aussi, cette fameuse petite faute de trop. De son côté, Johannes Thingnes Boe, malgré également une faute de commise, a toutefois dû se contenter de la neuvième place finale, à près de 50 secondes du vainqueur du jour. Avant le départ de cette course, le Norvégien partageait le dossard de leader de la Coupe du Monde avec un autre Français, en la personne de Simon Desthieux. Ce dernier a vécu une fin d'après-midi plus compliquée, puisqu'il doit se contenter de la 23eme place finale. Devant lui, Antonin Guigonnat a même fait mieux, avec une 20eme place finale. De son côté, Fabien Claude termine 25eme, tandis qu'Eric Perrot est 46eme.



COUPE DU MONDE (H) / ÖSTERSUND (SUÈDE)

Classement du sprint (10km) - Jeudi 2 décembre 2021

1- Sebastian Samuelsson (SUE) en 22'58"7 (1 faute)

2- Emilien Jacquelin (FRA) à 18"0 (1)

3- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 21"5 (1)

4- Eduard Latypov (RUS) à 26"1 (0)

5- Vetle Sjastad Christiansen (NOR) à 31"1 (1)

6- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 40"5 (0)

7- Lukas Hofer (ITA) à 42"3 (0)

8- Tarjei Boe (NOR) à 44"0 (1)

9- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 50"1 (1)

10- Benjamin Weger (SUI) à 50"9 (0)

...

20- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'13"9 (2)

23- Simon Desthieux (FRA) à 1'19"2 (2)

25- Fabien Claude (FRA) à 1'20"3 (3)

46- Eric Perrot (FRA) à 1'53"7 (2)

...