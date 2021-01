Biathlon - Sprint d'Oberhof (H) : Eckhoff rayonne, deux Bleues dans le Top 5

Malgré son 9/10, Tiril Eckhoff a réussi à aller chercher la victoire devant Dorothea Wierer et Lisa Theresa Hauser sur le sprint Femmes à Oberhof !

Justine Braisaz-Bouchet termine 4e, Anaïs Chevalier-Bouchet en cinquième place 🇫🇷#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/YQciLygmz7



Deux Bleues dans le Top 5

COUPE DU MONDE / OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement du sprint (7,5km) - Jeudi 14 janvier 2021

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 19"4 (0)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 23"5 (1)

Anaïs Bescond (FRA) à 1'02"2 (1)



Julia Simon (FRA) à 2'10"8 (5)

Chloé Chevalier (FRA) à 2'27"3 (2)

Sixième victoire de la saison pour Tiril Eckhoff ! La Norvégienne semble comme chez elle à Oberhof, et a remporté sa troisième course d'affilée en 2021 sur la piste allemande, à l'occasion du sprint. Malgré une faute, Eckhoff a réussi à battre de près de dix secondes l'Italienne Dorothea Wierer, qui elle a réussi un sans-faute, et de douze secondes et demie l'Autrichienne Lisa Hauser, qui elle aussi s'est montrée impeccable derrière la carabine.Lisa Hauser, qui n'était que septième avant le deuxième tir, a quant à elle réussi une belle remontée. A 30 ans, Tiril Eckhoff s'offre sa 19eme victoire individuelle en Coupe du Monde, et revient à 17 points de Marta Roeiseland (8eme) au classement général de la Coupe du Monde.Côté français, toujours pas de victoire cette saison, mais deux tricolores figurent dans le Top 5 de ce sprint. Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Chevalier-Bouchet ont en effet terminé 4eme et 5eme. Si "JBB" a signé un sans-faute et pouvait donc difficilement espérer mieux, "ACB" a quant à elle raté une cible et aurait sans doute pu monter sur le podium si elle n'avait pas commis cette erreur. « J’étais tellement dans ma course que je n’ai pas eu la lucidité de me reprendre sur cette dernière balle, tant pis pour moi. J’étais à la bagarre tout le long. Julia Simon s’est relevée sur le dernier tour et m’a dit « je t’emmène », elle est partie un peu fort mais je suis revenue sur elle. Après, Roeiseland est revenue, on était trois. A chaque fois que je décrochais, Julia m’a ramenée, avant de décrocher à son tour sur la fin.», a confié Anaïs Chevalier-Bouchet au micro de La Chaine L’Equipe. Malheureusement pour les deux Françaises, il n’y aura pas de poursuite durant le week-end qui, vu les écarts, aurait pu leur permettre de rêver d'un podium. Mais il y aura une mass-start dimanche. Samedi, c’est un relais qui est au menu.2- Dorothea Wierer (ITA) à 9"3 (0)3- Lisa Hauser (AUT) à 12"6 (0)4-5-6- Franziska Preuss (ALL) à 33"5 (1)7- Hanna Oeberg (SUE) à 38"2 (1)8- Marta Roeiseland (NOR) à 40"4 (2)9- Julia Schwaiger (AUT) à 41"10- Marketa Davidova (RTC)) à 41"8...14-26- Caroline Colombo (FRA) à 1'26 (0)59-65-...