Biathlon - Sprint d'Hochfilzen (F) : Braisaz-Bouchet deuxième derrière l'intouchable Sola

Un cinquième podium en six courses pour l'équipe de France féminine de biathlon cette saison ! Si Anaïs Chevalier-Bouchet et Anaïs Bescond avaient terminé dans le Top 3 à Östersund sur des épreuves individuelles, Justine Braisaz-Bouchet en a fait de même ce vendredi, pour la première course à Hochfilzen, en Autriche. L'Albertvilloise de 25 ans a terminé deuxième du sprint, malgré deux fautes au compteur. Partie avec le dossard 32, elle a commis une erreur sur chaque tir, mais elle était très rapide sur les skis et cela lui a permis de limiter la casse. Dixième à 17 secondes de Hanna Sola à la sortie du premier tir et quatrième à 39 secondes de la Biélorusse à la sortie du deuxième tir, la Française a cravaché dans le dernier kilomètre, et termine finalement deuxième à 47 secondes de Sola, tout simplement sur une autre planète lors de ce sprint, aussi bien au tir que sur les skis.

Les autres Bleues en retrait

Elle a signé la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde, à 25 ans, alors que Braisaz-Bouchet monte sur son 30eme podium. A la troisième place, on retrouve la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui n'a pas commis d'erreur au tir et a fini trois secondes et demie derrière la Française. Hanna Sola partira immense favorite de la poursuite dimanche, mais derrière, tout sera extrêmement serré, avec quatre biathlètes qui se tiennent en dix secondes. Du côté des autres Françaises, une seule a terminé dans le Top 20, Anaïs Bescond. Les Bleues espèrent se refaire une santé lors du relais samedi, elles qui ont brillamment remporté celui d'Östersund dimanche dernier avec une minute d'avance.



Justine Braisaz-Bouchet (au micro de La Chaîne L'Equipe) :



« J’ai vraiment voulu partir fort d’entrée de jeu. Les conditions étaient très lentes et ça pouvait faire des gros écarts sur la piste. J’ai voulu jouer mon jeu à fond. C’est une première partie en descente, tout en puissance. J’avais des très bons skis encore une fois aujourd’hui. Il fallait saisir l’opportunité. Je suis plutôt satisfaite de ce qu’il s’est passé sur le tir aussi, malgré une petite erreur à chaque fois. Aujourd’hui, ce n’était pas des très gros scores, alors que les conditions sont stables pourtant. C’est peut-être dû à l’altitude. L’arrivée sur le pas de tir n’est pas facile, avec une grosse bosse juste avant. Il faut vraiment bien ventiler. Il y a des écarts énormes, c’est une course un peu étrange. J’ai vraiment retrouvé la grinta ces derniers mois, c’est cool. J’étais un peu en difficulté ces dernières saisons, il y a des choses qui se sont amorcées et j’en tire les bénéfices aujourd’hui. C’est un beau sport »



COUPE DU MONDE (F) / SPRINT D'HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final (7km) - Vendredi 10 décembre 2021

1- Hanna Sola (BIE) en 20'44"4 (0 faute)

2- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 46"8 (2)

3- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 50"3 (0)

4- Ida Lien (NOR) à 52"5 (0)

5- Hanna Oeberg (SUR) à 56"5 (2)

6- Tiril Eckhoff (NOR) à 1'07"2 (1)

7- Lisa Vittozzi (ITA) à 1'07"4 (1)

8- Dzinara Alimbekava (BIE) à 1'08 (1)

9- Baiba Bendika (LET) à 1'12"3 (1)

10- Vanessa Hinz (ALL) à 1'18"5 (1)

...

14- Anaïs Bescond (FRA) à 1'32"4 (1)

21- Caroline Colombo (FRA) à 1'41"4 (1)

25- Chloé Chevalier (FRA) à 1'45"9 (2)

60- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 2'45"8 (5)

66- Julia Simon (FRA) à 2'54"2 (5)

...



