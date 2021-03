Biathlon - Sprint de Nove Mesto (H) : Grande première pour Fillon Maillet !

Une poursuite qui promet énormément

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE NOVE MESTO (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Classement final (10km) - Jeudi 11 mars 2021

Quentin Fillon Maillet (FRA) en 22'07"2 (0 faute)

Emilien Jacquelin (FRA) à 22"7 (0)

Antonin Guigonnat (FRA) à 23"6 (1)

Simon Desthieux (FRA) à 56" (2)

Fabien Claude (FRA) à 56"9 (1)

A 28 ans, Quentin Fillon Maillet avait déjà remporté quatre courses de Coupe du Monde, mais jamais encore de sprint. C'est désormais chose faite avec son magnifique succès ce jeudi sur la piste tchèque de Nove Mesto ! Le biathlète français a réussi un sans-faute pour aller signer ce nouveau succès, avec onze secondes d'avance sur Tarjei Boe et quinze sur Lukas Hofer, qui n'ont pas commis d'erreurs non plus. Parti avec le dossard 19, "QFM" a commencé prudemment, avec onze secondes de retard sur le leader Johannes Boe après un quart de course (2,5km), mais il est remonté petit à petit et a pris la tête juste avant le deuxième tir.Benedikt Doll, qui était son dauphin avant le deuxième tir, a commis deux fautes et s'est enfoncé dans le classement, au contraire de Tarjei Boe et de Lukas Hofer, impeccables au tir. Le leader de la Coupe du Monde, Johannes Boe, est un peu passé au travers de sa course, en commettant deux fautes sur son premier tir. Il a limité la casse sur les skis, et finit septième, à 37 secondes de Fillon Maillet.Avec seulement 23 et 24 secondes de retard sur Fillon Maillet, ils pourront jouer le podium lors de la poursuite qui se déroulera samedi. Une poursuite qui promet énormément, avec 22 biathlètes classés dans la même minute. Vendredi, c'est le sprint féminin qui sera au menu à Nove Mesto.

2- Tarjei Boe (NOR) à 11"3 (0)
3- Lukas Hofer (ITA) à 14"8 (0)
4- Antonin Guigonnat (FRA) à 23"6 (1)
5- Sturla Laegreid (NOR) à 23"4 (1)
6- Emilien Jacquelin (FRA) à 22"7 (0)
7- Sebastian Samuelsson (SUE) à 30" (0)
8- Johannes Dale (NOR) à 36"7 (1)
9- Johannes Boe (NOR) à 37" (2)
10- Jakov Fak (SLO) à 39"8 (1)
...
21- Simon Desthieux (FRA) à 56" (2)
22- Fabien Claude (FRA) à 56"9 (1)
...
46- Emilien Claude (FRA) à 1'49"2 (1)
...