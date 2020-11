Bilan mitigé pour les Français

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement final (10km) - Dimanche 29 novembre 2020

Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'01"3 (0)

Emilien Jacquelin (FRA) à 1'05"1 (2)

Simon Desthieux (FRA) à 1'24"9 (1)

Fabien Claude (FRA) à 1'49"0 (3)

Antonin Guigonnat (FRA) à 1'56"5 (1)

Martin Perrillat Bottonet (FRA) à 4'36"2 (2)

Après une surprise, retour à la normale en biathlon. En effet, au lendemain de la surprenante victoire de Sturla Laegreid sur l'individuel,, la 49eme de sa carrière. Surpris samedi, le Norvégien s'est rattrapé avec la manière ce dimanche sur son épreuve de prédilection en étant très bon sur les skis et parfait au tir avec un sans-faute. Si Sebastian Samuelsson et Fabien Claude étaient devant lui au premier intermédiaire, Boe a ensuite récité sa partition pour filer logiquement à la victoire, en mettant ses concurrents directs à plus de 40 secondes à l'arrivée. Avec ce premier succès plutôt tranquille, le Norvégien prend déjà la tête du classement général de la Coupe du monde, avant un nouveau week-end en Finlande du 3 au 6 décembre., tout deux auteurs d'une faute au tir, alors que Laegreid a dû se contenter de la 18eme place.En ce qui concerne les six Français engagés, les résultats sont un peu moins bon que la veille avec cependant Quentin Fillon Maillet (6eme) et Emilien Jacquelin (8eme) présents dans le top 10 du sprint à Kontiolahti.« Je suis assez frustré. Je ne comprends pas trop. Après, ça allait un peu mieux sur les derniers tours. Mais il y a de la frustration », a d'ailleurs reconnu le natif de Champagnole, au micro de la chaîne L'Equipe.« Deux balles ratées c'est une grosse faute, ça fait mal. (...) Ce n'est pas très grave, on va monter crescendo », a pour sa part expliqué ce dernier, après la course. Enfin, Simon Desthieux termine dans le top 20, alors que Fabien Claude et Antonin Guigonnat se suivent parmi les 30 premiers, et que Martin Perrillat Bottonet a fait 90eme. Du coup, pour la première fois depuis mars 2019, on ne retrouve aucun Français dans le top 5 d'une épreuve de Coupe du monde.Sebastian Samuelsson (SUE) à 0'44"1 (1)Martin Ponsiluoma (SUE) à 0'47"9 (1)Vetle Christiansen (NOR) à 0'51"9 (1)Jakov Fak (SLQ) à 0'53"1 (0)Arnd Peiffer (ALL) à 1'03"1 (1)Erik Lesser (ALL) à 1'09"4 (1)Ondrej Moravec (RTC) à 1'12"6 (0)