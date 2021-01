Biathlon - Relais mixte d'Oberhof : Les réactions françaises suite au podium

💬 Quentin Fillon Maillet, après la 3e place des Bleus au relais mixte à Oberhof : « Un podium ca fait tout le temps plaisir »#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/duYdzGhP8O

Une fierté collective

Belle journée pour le biathlon français à Oberhof. Emilien Jacquelin et Julia Simon ont décroché la première place sur le relais mixte simple tandis que, plus tôt dans la journée, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Fabien Claude et Quentin Fillon Maillet sont montés sur la troisième marche du podium du relais mixte derrière la Russie (première) et la Norvège (deuxième). Les quatre biathlètes tricolores ont réagi à leur performance après la course au micro de la chaîne L’Equipe. Anaïs Chevalier-Bouchet, première relayeuse tricolore et auteure d’un 10/10 au tir, apprécie d’avoir partagé ce beau moment avec ses homologues masculins. « Ce sont toujours des courses sympas les relais mixtes. Les seules que l'on peut courir avec les gars. Ce sont ces relais qui nous tiennent à cœur dans l'équipe, staff et techniciens compris. »Même son de cloche pour Quentin Fillon Maillet qui, à l’instar de sa compatriote n'a pas fait une seule erreur au tir. « Dans l'ensemble je suis satisfait et merci à tous mes collègues qui ont fait du bon boulot avant moi », a réagi le dernier relayeur, toutefois déçu d’avoir craqué à la fin alors qu’il était ressorti en tête du dernier pas de tir. « Il me manquait un peu d’essence. J’ai fait l’effort de revenir sur l’Allemand dans le premier tour, peut-être que je le paye dans le dernier. Voilà, c’est comme ça. » Pour Fabien Claude, un sentiment de fierté prédomine en faisant le bilan de la course. « Personnellement, j'avais de bons skis, je n'ai pas eu l'impression que l'on était en dessous ». L’équipe de France a désormais trois jours off avant une nouvelle semaine de compétition à Oberhof.