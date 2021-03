Biathlon - Relais mixte de Nove Mesto : La Norvège intouchable, la France au pied du podium

Un tour de pénalité fatal pour Desthieux



COUPE DU MONDE / RELAIS MIXTE DE NOVE MESTO (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Classement final - Dimanche 14 mars 2021

France à 1'42"3 (1+9)

Il n'y avait rien à faire face aux Norvégiens ce dimanche à Nove Mesto ! La Norvège a remporté sans jamais trembler le dernier relais mixte de la saison sur la piste tchèque, avec plus d'une minute d'avance sur la concurrence ! Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe et Johannes Boe n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, avec seulement quatre fautes commises sur vingt tirs (trois pour Tarjei Boe, une pour Johannes Boe). Passée en tête du premier échange de relais avec 27 secondes sur la Russie, puis avec 50 secondes sur l'Italie au deuxième et 1'14 sur l'Italie au troisième, la Norvège s'est finalement imposée avec 1'08 sur les Transalpins, qui ont commis 10 fautes mais n'ont dû effectuer aucun tour de pénalité, tout comme la Suède, troisième à 1'22.Derrière, la France a longtemps cru au podium, mais échoue finalement à son pied. Même si tout avait mal commencé avec la chute d'Anaïs Chevalier-Bouchet dès le premier virage, elle n'a finalement commis qu'une seule faute et a passé le relais en quatrième position, à neuf secondes du podium.Malheureusement, le vainqueur du sprint de la semaine dernière a commis trois fautes et a dû effectuer un tour de pénalité, ce qui l'a contraint à passer le relais en quatrième position à seize secondes du podium, à Quentin Fillon Maillet. Mais l'auteur du doublé sprint-poursuite cette semaine a fait deux fautes à son tour, et a franchi la ligne en quatrième position, à vingt secondes des Suédois, troisièmes. Les Bleus tenteront de ses rattraper lors du relais mixte simple dans l'après-midi.2- Italie à 1'08"7 (0+10)3- Suède à 1'22"7 (0+10)4-5- Ukraine à 2'16"5 (1+10)6- Etats-Unis à 2'26"4 (0+7)7- Russie à 3'04"1 (3+9)8- Autriche à 3'17"9 (0+10)9- Allemagne à 3'38 (1+14)10- Biélorussie à 3'44"8 (1+12)...