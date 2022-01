Les Bleues seules en tête du classement du relais



COUPE DU MONDE (F) / RELAIS DE RUHPOLDING (ALL)

Classement final (4x6km) - Vendredi 14 janvier 2022

1- France en 1h10'50 (0 tour de pénalité + 4 balles de pioche)

Classement du relais féminin

1- France 168 points

Après sa victoire à Östersund et sa 3eme place à Hochfilzen cette saison, le relais féminin français continue sa très belle saison.En l'absence des sœurs Oeberg du côté des Suédoises, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, logiquement favorites ce vendredi, ont assumé leur statut avec la manière dans les Alpes bavaroises. Première à s'élancer, Chevalier-Bouchet a bien débuté lors du tir couché, mais a ensuite connu une fin de relais plus compliquée, avec deux fautes pour conclure au couché. Après ce petit raté, l'Iséroise s'est bien rattrapée sur les skis pour replacer la France à la 4eme place au moment de lancer sa sœur.Dans la continuité, Justine Braisaz-Bouchet ne s'est pas manquée sur le couché et a repris la tête de la course. Autoritaire sur les skis, la native d'Albertville a alors fait la différence en lâchant ses concurrentes.Malgré une balle de pioche sur le debout, cette dernière a transmis le relais à Julia Simon avec 13 secondes d'avance. Seule en tête, la récente 2eme du sprint à Oberhof a connu un raté sur le couché, avant de faire un sans-faute sur le debout.En forme sur les skis et au tir, les Bleues l'ont logiquement emporté devant la Suède, malgré leurs absentes, et la Russie. De bonnes augures à environ un mois du relais féminin des Jeux Olympiques 2022 à Pékin, prévu le 16 février. D'autant plus qu'Anaïs Bescond avait été laissée au repos, elle qui n'avait plus manqué un tel rendez-vous depuis les Mondiaux 2019. A noter également, que Chloé Chevalier s'est, elle, offerte un premier succès dans sa carrière en montant sur la plus haute marche du podium à Ruhpolding.Suède à 35”1 (0+2)Russie à 1'12”2 (0+6)Allemagne à 1'26”6 (1+5)Biélorussie à 1'27”8 (1+7)Italie à 1'28”4 (0+7)Norvège à 1'42”6 (0+6)Estonie à 2'30”6 (0+6)Ukraine à 2'41”2 (0+6)Pologne à 2'58”5 (0+5)Suède 162Russie 136