Biathlon - Relais de Nove Mesto (H) : L'Allemagne impériale, Jacquelin plombe les Bleus

BIATHLON - COUPE DU MONDE / NOVE MESTO

Relais masculin - Vendredi 5 mars 2021

1- Allemagne (Lesser-Doll-Peiffer-Nawrath) en 1h12’28’’1 (0 tour de pénalité + 5 pioches)

2- Russie (Khalili-Eliseev-Loginov-Latypov) à 1'21”7 (0+8)

3- Norvège (Laegreid-Dale-T.Boe-J.T.Boe) à 1'33”2 (3+9)

4- Slovénie (Dovzan-Fak-Bauer-Trsan) à 2'13”2 (0+8)



5-

France (Guigonnat-Fillon Maillet-Desthieux-Jacquelin) à 2'14”7 (4+9)



6- Autriche (Komatz-Eder-Leitner-Lemmerer) à 2’17’’ (0+5)

7- Italie (Bionaz-Hofer-Giacomel-Windisch) à 2’48’’1 (1+15)

8- Biélorussie (Labastau-Smolski-Varabei-Lazouski) à 3’26’’6 (1+7)

9- Ukraine (Tyshchenko-Pidruchnyi-Dudchenko-Tsymbal) à 4’03’’3 (3+12)

10- République Tchèque (Krcmar, Moravec, Zemlicka, Vaclavik) à 4'21”6 (1+11)

...

Comme lors de la mass start des Mondiaux de Pokljuka deux semaines plus tôt,, à Nove Mesto (République tchèque) alors que les trois relayeurs précédents Antonin Guigonnat, Quentin Fillon-Maillet et Simon Desthieux avaient fait de leur mieux pour que l'équipe puisse retrouver le goût du podium après sa 4eme place des Mondiaux. Lorsque Desthieux a transmis le relais au malheureux Jacquelin, la France occupait ainsi la deuxième place provisoire, à 36 secondes des Allemands, intouchables lors de cet ultime rendez-vous de la spécialité. Malheureusement pour l'équipe de France,En totale détresse, Jacquelin a incroyablement raté sept balles sur ses huit tirs. Beaucoup trop haut sur ses premières balles de ce tir couché qui a coûté très cher aux Bleus, le Grenoblois n'a jamais réussi à régler la mire, le grand fautif de ce relais envoyant même ses tentatives suivantes encore plus haut que les précédentes.alors que ses camarades s'étaient uniquement contentés de puiser dans leurs balles de pioche.Après un... 5 sur 5 sur son second tir, Jacquelin a tout donné jusqu'au bout pour se faire pardonner et au moins permettre aux Français de limiter la casse avec une quatrième place.Les Bleus terminent donc cinquième de ce dernier relais marqué par la faillite inimaginable d'Emilien Jacquelin mais aussi, pour la première place, par la(en janvier 2017). Impériaux (aucun tour de pénalité, 5 balles de pioche seulement), les Allemands ont tenu en respect tous leurs adversaires jusqu'à la ligne d'arrivée. S'il avait brillé en IBU, leur dernier relayeur Philipp Nawrath effectuait pourtant vendredi sa toute première sortie de l'hiver en Coupe du Monde. Ce qui ne l'a pas empêché, au même titre que ses trois coéquipiers, d'exceller du début à la fin. L'Allemagne relègue à l'arrivée les Russes, deuxièmes, à 1'21”, et la Norvège, troisième, à 1'33”.Seule la France a fait pire. Plus exactement, Jacquelin.