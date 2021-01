Biathlon - Relais d'Antholz-Anterselva (H) : La France s'impose devant la Norvège !

Jacquelin n'a pas craqué face à Boe

COUPE DU MONDE (H) / ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE)

Classement du relais (4x7,5km) - Samedi 23 janvier 2021

1- France en 1h14'25"8 (0 tour de pénalité + 9 pioches)

Quel magnifique samedi pour l’équipe de France de biathlon ! Quelques heures à peine après la victoire de Julia Simon sur la mass-start, c’est le relais masculin qui a triomphé sur le fil, devant la redoutable équipe de Norvège. Déjà victorieux la semaine passée à Oberhof, les Bleus ont remis ça, mais avec une composition d’équipe différente, Antonin Guigonnat remplaçant Fabien Claude. Une bonne idée de la part du staff, puisque Guigonnat, parti en premier, a transmis le relais à Quentin Fillon Maillet en quatrième position, à neuf secondes de la Norvège, après n’avoir commis que trois fautes. Puis « QFM », troisième de l’individuelle vendredi, a commis quatre erreurs et a passé lui aussi le relais en quatrième position à Simon Desthieux, à quinze secondes du nouveau leader, la Russie, la Norvège ayant vu Johannes Dale craquer (1 tour + 4 pioches).Mais le dernier relayeur, qui comptait alors une demi-seconde d’avance sur l’Allemagne, huit sur la Russie et 18 sur la Norvège, avait fort à faire.En effet, c’est Johannes Boe qui avait l’honneur de finir le relais pour les Scandinaves, et le meilleur biathlète du monde était vraiment au-dessus du lot lors de son premier tour. Boe a enchaîné avec un sans-faute sur son premier tir et est ressorti en tête, avec deux secondes et demie d’avance sur la Russie et dix et demie sur la France. Puis il a commis une faute sur le deuxième tir, laissant la porte ouverte à la concurrence., et les autres pointant à plus de 40 secondes. Et alors qu’on pensait que le Norvégien ferait la différence sur la fin sans trop de problèmes sur les skis, le Français est resté à son contact et l’a battu au sprint au terme d’une magnifique dernière ligne droite ! A 18 jours du coup d’envoi des Mondiaux, les Bleus ont envoyé un message à leurs rivaux ! Et dimanche, ils pourraient bien briller également sur la mass-start…2- Norvège à 0"8 (1+9)3- Russie à 50"8 (1+7)4- Allemagne à 54"4 (0+6)5- Italie à 1'55"1 (0+7)6- Autriche à 2'19 (0+10)7- Finlande à 2'30"9 (0+9)8- Ukraine à 2'36"9 (0+8)9- Canada à 2'57"4 (0+8)10- Slovénie à 3'26 (0+8)...