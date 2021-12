Biathlon - Poursuite d'Östersund (H) : Encore un podium pour la France !

💬 Emilien Jacquelin, après sa 3e place à la poursuite d'Ostersund : « Je voulais chercher la gagne aujourd'hui. Depuis ce matin, je pensais à ça »#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/t4qLXpMPH7

Christiansen nouveau leader de la Coupe du Monde

COUPE DU MONDE (H) / POURSUITE D'ÖSTERSUND (SUEDE)

Classement final (12,5km) - Dimanche 5 décembre 2021

Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'43"1 (5)

Fabien Claude (FRA) à 1'45"5 (4)

Simon Desthieux (FRA) à 2'02 (5)

Eric Perrot (FRA) à 3'12"8 (3)

C’est un week-end à six podiums pour l’équipe de France de biathlon lors de la deuxième étape de la Coupe du Monde à Östersund ! Deux heures après la victoire des relayeuses, c’est Emilien Jacquelin qui est monté sur son 23eme podium, en terminant troisième de la poursuite. Parti deuxième, le Français a fini derrière Vetle Christiansen, parti cinquième, et Sebastian Samuelsson, parti premier. Vainqueur du sprint avec 18 secondes d’avance sur Emilien Jacquelin et 22 sur Quentin Fillon Maillet, le Suédois partait favori de cette poursuite, mais une faute lors du premier tir a permis à ses concurrents de revenir sur lui, et Samuelsson, Jacquelin, Christiansen et Latypov se tenaient en dix secondes après ce tir, pendant que Fillon Maillet commettait deux erreurs. Le Français, le Russe et le Norvégien ont poursuivi leur sans-faute sur le deuxième tir, pendant que Samuelsson en commettait une autre.Mais le troisième tir a tout remis en question, puisque le Français a commis ses deux premières erreurs. Cela ne l’a pas empêché de rester en haut du classement, mais avec seulement deux secondes d’avance sur le Norvégien et 3’’6 sur Samuelsson, Latypov ayant craqué.Sur le dernier tir, Christiansen est allé chercher la victoire grâce à un sans-faute. Sorti avec 16 secondes d’avance sur Jacquelin et 19 sur Samuelsson, il a pu savourer dans le dernier tour. Il décroche sa deuxième victoire en Coupe du Monde et endosse le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde. Quant à la deuxième place, c’est Samuelsson qui est parvenu à la décrocher, en dépassant Jacquelin dans les derniers hectomètres.Antonin Guigonnat, parti 20eme, s’est offert une belle remontée pour finir 9eme, alors que Quentin Fillon Maillet, qui a cassé sa carabine, n’a pu faire mieux que 16eme, avec cinq fautes au compteur. On retrouvera tout ce petit monde à partir de vendredi à Hochfilzen (Autriche) où, comme cette semaine, un sprint, une poursuite et un relais seront au programme.2- Sebastian Samuelsson (SUE) à 9"8 (4)3- Emilien Jacquelin (FRA) à 11" (3)4- Michal Krcmar (RTC) à 51"5 (1)5- Tero Seppala (FIN) à 52"1 (1)6- Simon Eder (AUT) à 52"2 (0)7- Tommaso Giacomel (ITA) à 52"5 (1)8- Johannes Boe (NOR) à 1'00"1 (3)9- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'02"3 (2)10- Benjamin Weger (SUI) à 1'04"2 (2)...16-17-27-41-...