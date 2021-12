Biathlon - Poursuite d'Östersund (F) : Bescond et Chevalier-Bouchet sur le podium derrière Roeiseland

DEUX FRANCAISES SUR LE PODIUM 🇫🇷🇫🇷

Anais Bescond, avec son 20/20, prend la deuxième place, alors qu'Anais Chevalier-Bouchet complète le podium !

Première poursuite de l'année réussie pour les Bleues



Voir les réactions ici > https://t.co/WWq2AxS1B6#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/iVZnR3iPyQ



Un sans-faute pour Bescond au tir

Anaïs Chevalier-Bouchet (au micro de La Chaîne L'Equipe) :

COUPE DU MONDE (F) / ÖSTERSUND (SUEDE)

Classement de la poursuite (10km) - Samedi 4 décembre 2021

Anaïs Bescond (FRA) à 4"8 (0)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 7" (1)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'19"7 (5)

Julia Simon (FRA) à 2'25"1 (4)

Chloé Chevalier (FRA) à 3'17"5 (6)

Quel beau samedi pour l'équipe de France féminine de biathlon ! Alors que les Bleues n'avaient connu qu'un seul podium sur les trois premières courses de la saison (Anaïs Chevalier-Bouchet 2eme du sprint d'Östersund), deux tricolores sont montées sur le podium de la poursuite, toujours dans la station suédoise !, derrière la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland. Respectivement 14eme et 6eme du sprint vendredi, Bescond et Chevalier-Bouchet ont brillé lors de cette course poursuite riche en suspense.Après le premier tir, c'est Lisa Theresa Hauser, la gagnante du sprint, qui menait avec 18 secondes d'avance sur Chevalier-Bouchet. Roeiseland était alors quatrième et Bescond septième. Mais le deuxième tir a tout changé, avec Hauser, Elvira Oeberg et Chevalier-Bouchet qui se tenaient en deux secondes et demie (Roeiseland 4eme, Bescond 7eme)., et Bescond sortir à six secondes. Finalement, c'est la Norvégienne, intouchable dans le dernier tour, qui s'offre la quinzième victoire de sa carrière, devant Anaïs Bescond, auteure d'un sans-faute et qui monte sur son 41eme podium, avec un peu plus de deux secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Bouchet, qui s'offre un 30eme podium. Les autres Bleues, en difficulté au tir, finissent plus loin. Dimanche, c'est le premier relais de la saison qui sera au programme.« C’était une belle course. J’ai travaillé très fort d’entrée et j’en ai payé le prix sur la fin. On était six pour le dernier tir, c’était chouette. J’ai fait des tirs engagés, je suis contente de ce que j’ai produit sur le pas de tir. En ski, il m’en manque encore un peu, au tir, c’est une grosse satisfaction. Au dernier tour je sors en tête, j’avais tellement envie d’aller chercher la victoire, mais je sentais que j’étais un peu limite. Marte est partie trop vite, très tôt, et je n’ai pas réussi à sauter dans les skis. »« Ça fait plus que plaisir ! Je ne vais pas dire que je n’y croyais plus, mais… Je voyais ce matin que j’en étais à 335 départs en Coupe du Monde, et il n’y en a même pas la moitié où j’ai été vraiment heureuse. On est tellement souvent déçu, c’est un sport ingrat. Les années passent et c’est toujours autant d’émotions. J’avais des supers skis, des bonnes jambes, ça récompense une équipe qui se donne tout le temps à fond. Je suis vraiment contente, c’est cool. »2-3-4- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 7"9 (0)5- Franziska Preuss (ALL) à 18"8 (2)6- Hanna Oeberg (SUE) à 22"2 (3)7- Elvira Oeberg (SUE) à 23"9 (4)8- Denise Hermann (ALL) à 52"9 (2)9- Lena Haecki (SUI) à 57"6 (1)10- Dzinara Alimbekava (BIE) à 58"7 (3)...12-25-33-...