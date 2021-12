Qu’ils font plaisir ces sourires !

🇫🇷🇫🇷😄😄

📸 Nordic Focus / FFS pic.twitter.com/kp57heiDJF



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 11, 2021

Le finish phénoménal de Fillon Maillet !



Le podium de la poursuite masculine à Hochfilzen :

🥇 🇫🇷 Fillon Maillet

🥈 🇫🇷 Jacquelin

🥉 🇸🇪 Samuelsson#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/qtpFrOVHTd



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 11, 2021

COUPE DU MONDE (H) / POURSUITE D'HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 11 décembre 2021



1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 33'55”2 (1 faute au tir)



2- Emilien Jacquelin (FRA) à 32”1 (1)

3- Sebastian Samuelsson (SUE) à 38”2 (2)





5- Tarjei Boe (NOR) à 38”7 (2)

6- Anton Smolski (BLR) à 41”8 (2)

7- Felix Leitner (AUT) à 46”3 (0)

8- Tero Seppala (FIN) à 47”5 (1)

9- Sturla Laegreid (NOR) à 49”1 (1)

10- Vasilii Tomshin (RUS) à 50”5

...



13- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'15 (1)



Eric Perrot (FRA) à 2'12”7 (1)



Nouveau doublé pour les Bleus sur la poursuite d'Hochfilzen !Simon Desthieux, auteur comme ses deux coéquipiers d'une seule faute au tir (19 sur 20), pensait même être venu arracher la troisième place et donc un incroyable triplé français deux ans après celui sur l'individuel d'Östersund, maisAvec un début de course qui avait frôlé la perfection (15 sur 15), le héros de la veille sur le sprint Johannes Kuehn donnait pourtant l'impression de se diriger vers un doublé. Mais dés lors que Fillon Maillet, ressorti de l'avant-dernier pas de tir (le premier tir debout) derrière l'Allemand, a compris qu'il pourrait priver le vainqueur de vendredi de sa deuxième victoire en Coupe du monde en deux jours (lui qui n'en avait encore jamais gagné avant vendredi), il s'est transformé en mutant et la victoire ne semblait plus pouvoir lui échapper.Remonté comme une pendule, "QFM" a d'abord tout donné pour revenir à la force des skis sur les talons de Kuehn, qui avait pourtant quitté le pas de tir avec plus de douze secondes d'avance sur son poursuivant. Il y est même parvenu d'une manière assez impressionnante avant le dernier tir, qu'il a entamé le premier.Sans diminuer son rythme impressionnant des derniers tours,, auteur lui aussi d'une magnifique prestation et donc de ce diable de Samuelsson, venu gâcher la fête, mais pas ce somptueux doublé de nouveau pour les deux hommes, qui ne se quittent plus.4- Simon Desthieux (FRA) à 38”3 (1)38-53- Fabien Claude (FRA) à 3'03”9 (3)