Biathlon - Poursuite de Ruhpolding (F) : Roeiseland parfaite, Bescond au pied du podium

Tir groupé pour les Françaises

COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DE RUHPOLDING (ALLEMAGNE)

Classement final (10km) - Dimanche 16 janvier 2022

Anaïs Bescond (FRA) à 47"9 (1)

Julia Simon (FRA) à 57"8 (1)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 58"5 (3)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 2'15"8 (4)

Chloé Chevalier (FRA) à 2'32"4 (3)

Paula Botet (FRA) à 4'06"2 (1)

Marte Olsbu Roeiseland est la meilleure biathlète du monde cette saison, et elle l'a encore prouvé ce dimanche en remportant la poursuite de Ruhpolding. La Norvégienne a réussi le troisième 20 sur 20 au tir de sa carrière pour signer la 21eme victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Alors qu'elle est partie en deuxième position, à 21 secondes d'Elvira Oeberg, suite à son résultat sur le sprint de mercredi, la biathlète de 31 ans a pris les commandes du classement juste avant le deuxième tir.C'est finalement devant l'autre soeur Oeberg, Hanna, partie onzième, que Roeiseland sortait du deuxième pas de tir, avec 14 secondes d'avance. La Norvégienne a accentué son avance lors du troisième tir, en tirant plus vite, et comptait alors 20 et 24 secondes d'avance sur Hanna et Elvira. Une avance qui a encore augmenté lors du dernier tir, d'autant plus que Hanna a commis sa première erreur. Au final, Roeiseland, qui a skié très tranquillement pendant le dernier tour, s'impose avec 21 secondes d'avance sur Elvira et 32 sur Hanna.Au pied du podium, on retrouve la première Française, Anaïs Bescond. Partie septième, elle n'a commis qu'une seule faute lors de cette poursuite et s'est retrouvée cinquième après le premier et le deuxième tir et même troisième avant le troisième tir. Mais sa faute l'a fait rétrograder d'un rang et elle n'a finalement pas pu se mêler à la course au podium, finissant à quinze secondes de la troisième place.Elle termine juste devant Justine Braisaz-Bouchet, passée quant à elle de la cinquième à la neuvième place après une mauvaise journée au tir (3 fautes). Suite à cette course, Marte Olsbu Roeiseland conforte sa place en tête du classement général de la Coupe du Monde, avec 88 points d'avance sur Elvira Oeberg (Bescond 7eme). Elle est également en tête de la Coupe du Monde de poursuite, avec 49 points d'avance sur cette même Elvira Oeberg (Bescond 6eme). Mais la Norvégienne, qui va préparer les JO de Pékin, sera absente la semaine prochaine lors de l'étape d'Antholz-Anterselva.2- Elvira Oeberg (SUE) à 20"8 (2)3- Hanna Oeberg (SUE) à 32"4 (1)4-5- Linn Persson (SUE) à 50"7 (2)6- Dzinara Alimbekava (BIE) à 53"2 (3)7- Dorothea Wierer (ITA) à 53"5 (3)8-9-10- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 1'10"4 (3)...16-22-46-...