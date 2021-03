Biathlon : Peiffer range sa carabine

Trois médailles olympique pour Peiffer

Après Simon Schempp et Ondrej Moravec, un autre biathlète emblématique des années 2010 tire sa révérence. Il s'agit d'Arnd Peiffer, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite avec effet immédiat, puisqu'il ne participera pas à la dernière étape de la Coupe du Monde cette semaine à Östersund en Suède. L'Allemand, qui fêtera ses 34 ans ce jeudi, s'est dit heureux d'arrêter en pleine possession de ses moyens. "J'ai pu disputer de bonnes courses et décrocher des succès cet hiver, et c'est merveilleux d'arrêter avec le sentiment d'être toujours compétitif", a-t-il déclaré en annonçant la fin de sa carrière.Arnd Peiffer possède l'un des plus beaux palmarès du biathlon allemand, avec notamment trois médailles olympiques : l'or sur le sprint en 2018, l'argent sur le relais en 2014 et le bronze sur le relais en 2018.Peiffer s'est aussi imposé à onze reprises en Coupe du Monde entre mars 2009 et décembre 2020. C'est en effet lui qui a remporté la mass-start de Hochfilzen il y a trois mois, devant Martin Ponsiluoma et Tarjei Boe, pour la seule course (hors relais) où il y a eu ni Norvégien ni Français aux deux premières places. Cette saison, le natif de Wolfenbüttel a aussi décroché la médaille d'argent sur l'individuelle lors des Mondiaux de Pokljuka. "Arnd a été non seulement l'un de nos biathlètes les plus importants et les plus constants cet hiver, mais aussi ces dernières années. C'est pourquoi nous aurions bien sûr pu imaginer qu'il continuerait sa grande carrière pendant encore un an ou deux. D'un autre côté, nous comprenons également sa décision. Comme vous le savez, Arnd n'a pas pris cette décision spontanément, mais consciemment il y a quelques mois. Arnd a toujours été un modèle, à la fois athlétiquement et personnellement. Nous le remercions et lui souhaitons le meilleur pour son avenir privé et professionnel", a réagi Bernd Eisenbichler, responsable du biathlon au sein de la Fédération allemande de ski.