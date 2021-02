Simon assure dans le final

« Aujourd’hui, c’était notre jour »

BIATHLON - MONDIAUX 2021 / RELAIS MIXTE SIMPLE

Classement final - Jeudi 18 février 2021

1- France (A.Guigonnat - J.Simon) en 36’42’’4 (0 tour de pénalité, 5 pioches)

Nouvelle médaille pour les Bleus à Pokljuka.Si la composition du relais français avait surpris ces derniers jours, Antonin Guigonnat et Julia Simon ont répondu sur la piste en Slovénie. Premier partant, le Haut-Savoyard démarrait moyennement ce premier relais, avec une 7eme place et trois balles de pioches, alors que Simon Eder était en tête devant Lukas Hofer et Johannes Thingnes Boe. Derrière, lancée à une quinzaine de secondes de la tête, la native d'Albertville a, elle, relancé la France en signant le meilleur temps du 2eme relais, avec un sans-faute aux tirs, et ainsi prendre place sur le podium de la course, de peu derrière l'Italie et l'Autriche., alors que Boe a, lui, craqué notamment dans l'exercice.En tête au moment d'entamer le dernier relais de ce relais simple mixte, devant l'Italie et la Suède, Simon s'est ensuite faite un peu peur.Alors qu'on pensait que le duel entre les deux femmes allait animer cette fin de course, l'Italienne est complètement passée à côté sur le pas de tir, avec trois fautes et un tour de pénalité. De ce fait, la Savoyarde a dû batailler avec Tiril Eckhoff, revenue de nulle part et d'un rien en tête après tous les tirs.Un succès dû notamment à la belle réussite des deux Français aux tirs, avec seulement cinq balles de pioches, là où les autres favoris ont connu bien plus de difficultés.Le relais mixte simple, ça faisait longtemps que je n’en avais pas fait, j’avais oublié comme c’était dur physiquement, surtout quand Johannes (Boe) accélère. C’était vraiment dur, et je suis hyper content de m’être accroché sur les tirs, notamment sur la 2eme session pour faire 10 sur 10, et passer le relais en tête. (…) C’est difficile à croire », a confié Guigonnat, à l'issue de la couse, au micro de la chaîne L'Equipe. « C’est une sacrée course, Anto (Guigonnat) a fait un sacré job. J’avais plus qu’à finir bien. (…) Avec Tiril (Eckhoff), je pense qu’on avait à peu près la même stratégie, a pour sa part expliqué Simon.(…) Aujourd’hui, c’était notre jour, ça s’est très bien passé pour nous sur les tirs et sur les skis. »Norvège (J.T.Boe - T.Eckhoff) à 2’’8 (0, 9)Suède (S.Samuelsson - H.Oeberg) à 22’’6 (0, 8)Ukraine (A.Pryma - D.Blashko) à 35’’9 (0, 2)Italie (L.Hofer - D.Wierer) à 55’’2 (1, 6)Autriche (S.Eder - L.T. Hauser) à 1’03’’5 (1, 7)Allemagne (E.Lesser - F.Preuss) à 1’21’’2 (1, 10)Canada (C.Gow - E.Lunder) à 1’24’’4 (0, 6)Suisse (B.Weger - I.Cadurisch) à 1’50’’2 (1, 9)Estonie (R.Zahkna - J.Talihaerm) à 1’56’’4 (1, 7)