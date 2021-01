Biathlon - Mass-start d'Oberhof (H) : Tarjei Boe était le plus fort, Desthieux neuvième, Jacquelin chute

Tarjei Bo remporte la Mass Start hommes à Oberhof ! 👏🇳🇴

Deux Français dans le TOP 10 : Simon Desthieux 9e, Quentin Fillon Maillet 10e 🇫🇷





Deux Bleus dans le Top 10

COUPE DU MONDE (H) / OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement de la mass-start (15km) - Dimanche 17 janvier 2021

Simon Desthieux (FRA) à 31"9 (3)

Quentin Fillon Maillet (FRA) à 36"4 (3)

Emilien Jacquelin (FRA) à 47"4 (1)

Antonin Guigonnat (FRA) à 1'48"2 (4)

Fabien Claude (FRA) à 2'21"8 (6)

T.Boe - Leitner - Weger. Voici un podium pour le moins étonnant sur cette deuxième mass-start de la saison ! A Oberhof, Tarjei Boe a remporté sa deuxième épreuve de la saison (après le sprint de Kontiolahti) au terme des 15 kilomètres d'une course à rebondissements. Le Norvégien a commis une faute sur son dernier tour, alors qu'il était en tête, mais cela n'a rien changé pour lui. Largement meilleur que la concurrence sur les skis, il a accéléré dans les derniers hectomètres pour déposer l'Autrichien Felix Leitner et le Suisse Benjamin Weger, qui n'ont pas commis la moindre erreur au tir, mais étaient moins rapides. Mais avant que Tarjei Boe ne prenne les commandes, au huitième kilomètre, c'est Emilien Jacquelin qui était en tête.Une chute sans gravité pour lui, mais sa carabine s'est cassée et il a dû en changer. Jacquelin a un peu perdu ses moyens et a commis une faute sur son dernier tir avec la carabine de réserve, pour finalement prendre la quatorzième place à l'arrivée, ce qui va lui laisser beaucoup de regrets. « La descente était assez rapide, assez gelée. Et dans un virage à 180 degrés, je regardais où était Tarjei, j’ai eu une petite demi-seconde d’inattention, et je suis tombé. Une chute, c’est pas très grave, ça arrive, mais je me suis rendu compte que la carabine était cassée. Tout s’enchaîne, entre les émotions, la frustration, relancer la machine après la chute... Je me suis retrouvé avec le groupe de derrière, qui arrivait vite, Weger est venu me marcher dessus, j’ai trouvé ça un peu irrespectueux », a raconté Jacquelin au micro de La Chaîne L’Equipe.Alors que les Norvégiens, hormis Tarjei Boe, n'ont pas vraiment brillé lors de cette course, à l'image de Johannes Boe, septième avec quatre fautes ou Sturla Laegreid, douzième avec deux fautes, les Français n'en ont pas profité.« Je suis déçu parce que j’ai subi un peu, a confié Simon Desthieux à La Chaîne L’Equipe. J’ai fait des erreurs bêtes au tir. J’avais le groupe de tête en ligne de mire mais j’étais un peu tout seul, c’est dur d’être en chasse-patates, de ne jamais jouer pleinement devant. La course a été hyper dense, jusqu’au bout. J’ai retrouvé des forces à la fin, c’est encourageant. Il y a du positif, du bon pour la semaine prochaine. » La semaine prochaine, ce sera du côté d'Antholz-Anterselva, en Italie.2- Felix Leitner (AUT) à 3"6 (0)3- Benjamin Weger (SUI) à 7"8 (0)4- Lukas Hofer (ITA) à 12"5 (2)5- Simon Eder (AUT) à 12"7 (0)6- Matvey Eliseev (RUS) à 20"1 (1)7- Johannes Boe (NOR) à 27"4 (4)8- Erik Lesser (ALL) à 31"4 (1)9-10-...14-23-26-...