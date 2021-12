Biathlon : Le Grand-Bornand a reçu le feu vert

Feu vert pour Le Grand-Bornand ! La station de Haute-Savoie a reçu ce lundi la confirmation qu'elle pourrait de nouveau héberger l'unique étape française de la Coupe du monde de biathlon, du 16 au 19 décembre prochain. L'IBU a dit un "oui franc" à cette quatrième manche de la saison programmée à Annecy-Le Grand Bornand après avoir vérifié l'état de la piste, nous apprend France Bleu Pays de Savoie, qui rappelle que le comité d'organisation de la station a tout mis en œuvre pour que la Coupe du monde de biathlon puisse faire son retour dans les Aravis, où 70 000 spectateurs seront attendus sur l'ensemble des quatre jours pour supporters Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux ou encore Anaïs Chevalier-Bouchet, Anaïs Bescond et Julian Simon chez les femmes. "C'est une édition très attendue", ne cache pas le président du Comité d’organisation Biathlon Annecy - Le Grand-Bornand et également maire de la commune André Perrillat-Amédé. Le challenge d’organiser cette compétition exceptionnelle, au lendemain d’une année bousculée par l’épidémie Covid-19 a été relevé par l’ensemble des équipes et le soutien des 850 bénévoles mobilisés."

Le sprint dames donnera le coup d'envoi du week-end, le jeudi

Le Grand-Bornand, qui accueillera les meilleurs biathlètes de la planète pour la quatrième fois de son histoire, proposera les mêmes épreuves que la saison passée. Le sprint donnera le coup d'envoi du week-end le jeudi 16 décembre. Le lendemain, vendredi 17 décembre, ce seront aux hommes d'en découdre sur le sprint, avant de passer le relais aux poursuites hommes et femmes, le samedi. Le dimanche, dernier jour de cette quatrième manche de la saison et unique manche en France, verra se disputer deux mass start, avec les dames pour débuter la journée puis les messieurs en guise de baisser de rideau sur ce week-end qui s'annonce exceptionnel.



Etape 4 : Annecy-Le Grand-Bornand (France)



Jeudi 16 décembre 2021

14h15 : Sprint 7,5km femmes



Vendredi 17 décembre 2021

14h15 : Sprint 10km hommes



Samedi 18 décembre 2021

13h00 : Poursuite 10km femmes

15h00 : Poursuite 12,5km hommes



Dimanche 19 décembre 2021

12h45 : Mass start 12,5km femmes

14h45 : Mass start 15km hommes